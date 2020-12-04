Москвичи из-за развода делят в суде общий Instagram-аккаунт с миллионом подписчиков

В Московском суде идет интересный бракоразводный процесс. Муж и жена, два известных блогера, разводятся и делят совместный аккаунт в Instagram. Аккаунт приносит 300 тыс. руб. дохода в месяц, на него подписано более 1 млн человек.

Суд из-за аккаунта в Instagram

В одном из районных судов Москвы проходит бракоразводный процесс, в котором супруги, известные блогеры, пытаются поделить Instagram-аккаунт с 1 млн подписчиков, который они вели совместно. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат одного из участников судебного спора Сергей Егоров.

Аккаунт, как пишет РИА «Новости», посвящен спорту, путешествиям и активному образу жизни. Ежемесячный доход от него составляет более 300 тыс. руб. По правилам Instagram, аккаунт должен быть оформлен на конкретного человека. В данном случае он был оформлен на жену. У пары есть и другое совместно нажитое имущество, но по части квартиры и денег разногласий нет. Спор возник именно из-за виртуальной страницы.

Сергей Егоров пояснил, что доверитель не давал разрешение называть его имя, название аккаунта и иные детали. «Дело интересно тем, что аккаунт, хотя и представляет денежную ценность, но не ясно, как его описать в документации и в судебных решениях. Видимо, придется опрашивать представителя Facebook в России, которому принадлежит Instagram», — рассказал защитник.

Егоров считает, что аккаунт можно отнести к цифровым активам, как, например, биткоины. Однако, по его мнению, четкого определения такого цифрового актива, как аккаунт в соцсети, в российском законодательстве нет. Адвокат сказал, что прецедентов таких судебных дел в России найти не удалось, но уверен, что подобные дела в России скорее всего были. Скорее всего суд отказывает в разделе подобного имущества, поскольку оно нигде не обозначено.

Два известных блогера разводятся и делят совместный аккаунт в Instagram с миллионом подписчиков

По словам Егорова, судебное заседание по вопросу раздела аккаунта пройдет в одном из районных судов Москвы. «Однако по делу возможно мировое соглашение, мы к этому сейчас стремимся», — заключил Егоров. Адвокат уточнил, что суду был предложен проект соглашения, в котором регулируется, как будет администрироваться аккаунт и распределяться прибыль.

Проблемы с правами на аккаунт из-за законодательства

Напомним, что аккаунт или учетная запись представляет собой совокупность данных о пользователе, необходимых для его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и настройкам. При этом для того, чтобы иметь возможность доступа к учётной записи, пользователю необходимо ввести логин и пароль. Аккаунт на данный момент сложно назвать объектом гражданских прав, поэтому, в частности, к нему не применима норма в ситуации с завещанием и наследованием объектов.

Так, например, в случае смерти человека, возникает масса вопросов при наследовании аккаунта: что в данном случае может быть объектом наследования: логин и пароль, сама учетная запись, права на контент или то и другое вместе? Еще одним препятствием для наследования аккаунтов, как считают юристы в блоге юридической компании «Планета закона», может стать законодательство о защите персональных данных. Как известно, запрещено несанкционированное распространение информации о физическом лице, в связи с чем, владельцы социальных сетей могут столкнуться с санкциями со стороны государства. Представляется, что в указанной ситуации необходимо наличие прямой воли наследодателя.

В 2019 г. Гражданский кодекс пополнился еще одним видом объектов гражданских прав — цифровым активом. По мнению юристов в блоге юридической компании «Планета закона», данному виду прав посвящена статья 141.1 ГК РФ, в которой законодатель избрал узкое толкование понятия цифрового права, которое в данном контексте охватывает совокупность электронных данных (цифровой код, обозначение), удостоверяющих права на объекты гражданских прав.

Таким образом, сейчас, даже если человек захочет завещать аккаунт, он согласно законодательству этого сделать не сможет. Однако некоторые соцсети уже имеют инструменты для того, чтобы распорядиться аккаунтом на случай смерти. Например, Google дает возможность определить перечень других пользователей, которые получат доступ к аккаунту в случае его неактивности в течение определенного времени. Данная опция называется «Google на всякий случай».

А вот в Instagram возможности установки настроек для наследования аккаунта в данной социальной сети не предусмотрено. Однако в данном случае возможны два варианта: установка памятного статуса для аккаунта и удаление аккаунта по запросу родственников.

Судебные процессы из-за соцсетей

В бракоразводных процессах соцсети фигурируют довольно часто, однако по другому поводу. Соцсети помогают установить, каким состоянием владеют супруги и соответствует ли это данным, заявленным в бумагах.

Несмотря на то, что соцсеть — спорный цифровой актив, в России уже были случаи увольнения из-за то, что человек не предоставил данные о своей личной странице. Так в 2017 г. чиновницу из Самарской области уволили за то, что при поступлении на службу она не предоставила данные о своих аккаунтах в соцсетях в соответствии с «законом Лугового-Бурматова». Требование предоставлять эти данные в процессе трудоустройства вступило в силу с июля 2016 г.

Кроме того, пользователи подают иски и на сами соцсети. Так Instagram-блогер из Москвы подал иск против соцсети, требуя возместить ему моральный и материальный ущерб, который он понес в связи с отменой лайков. Этот эксперимент соцсеть проводила в 2019 г. Блогер утверждал, что у него упал охват аудитории и требовал от Instagram 500 тыс. руб. компенсации.