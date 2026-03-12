Разделы

РЖД ЮУЖД Южно-Уральская железная дорога


СОБЫТИЯ


12.03.2026 МТС добавила скорости LTE крупному железнодорожному хабу на юге Челябинской области 1
18.09.2025 Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали парк «А» станции Челябинск-Главный 2
06.10.2023 МТС обеспечила связью поселок на пути в «оренбургскую Швейцарию» 1
18.09.2020 Искусственный интеллект оставит без работы маневровых диспетчеров РЖД 1
22.10.2019 Власти дадут сотовым операторам 3,3 миллиарда на покрытие четырех автодорог 1
26.10.2015 Более 65 тыс. человек воспользовались бесплатным Wi-Fi от ТТК на вокзале Челябинска 1
17.09.2014 Бесплатным Wi-Fi от ТТК на вокзале Челябинска воспользовались более 60 тыс. человек 2
16.01.2013 Zelax создал специализированное решение для организации каналов Ethernet по медным линиям связи 1
19.03.2010 «ТТК-Южный Урал» начал предоставлять услугу доступа в интернет по технологии ADSL2+ в Челябинской области 1
15.08.2008 Бобры уничтожили стратегический кабель 1

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2096 4
ТТК Урал макрорегион - ТТК Южурал - Южуралтранстелеком - УМС - Уральские Мобильные Сети 81 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14810 2
Ростелеком 10475 1
Ростех - Автоматика Концерн 1762 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3180 1
МегаФон 10190 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9267 1
D-Link - Д-Линк Трейд 384 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 106 1
Zelax - Зелакс 90 1
РЖД - Российские железные дороги 2025 4
Газпром ПАО 1433 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 150 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 66 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5799 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13115 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 705 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74496 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17315 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58129 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3937 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13110 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9454 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9534 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6327 2
RSTP - Rapid STP - Rapid spanning tree protocol - быстрый протокол основного дерева IEEE 802.1w 73 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15071 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22130 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10559 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25677 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 621 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1215 1
МПЦ-ЭЛ - микропроцессорная централизация стрелок и светофоров 47 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19195 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3819 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2718 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1145 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6258 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4873 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 591 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3595 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34318 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1486 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9011 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9637 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 309 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4217 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 697 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5944 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2472 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23215 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26298 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4177 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1402 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3385 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5769 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29058 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5977 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 531 1
Цифровая логистика - ЭТП ГП - Электронная торговая площадка Грузовые перевозки 10 1
Фролов Ринат 2 1
Зилюков Владимир 1 1
Байдалин Александр 2 1
Путин Владимир 3401 1
Белозеров Олег 29 1
Чаркин Евгений 314 1
Брюквин Юрий 299 1
Горький Максим 19 1
Ледяев Максим 14 1
Баштовой Алексей 13 1
Кудрявцев Сергей 23 1
Крупин Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159457 3
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 292 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46310 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3234 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1722 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 474 2
Россия - УФО - Курганская область - Шадринский район - Шадринск 48 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Выборг - Выборгское городское поселение 155 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Бузулук 33 1
Россия - УФО - Челябинская область - Еманжелинск 6 1
Россия - УФО - Челябинская область - Златоустовский городской округ - Златоуст 69 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Кувандык 10 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Баймакский район - Баймак - Сакмарский район - Сакмар 10 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1116 1
Армения - Республика 2391 1
Беларусь - Белоруссия 6105 1
Финляндия - Финляндская Республика 3662 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18913 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1347 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2547 1
Россия - СФО - Новосибирск 4736 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1138 1
Россия - ПФО - Самарская область 1502 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 673 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 745 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1285 1
Россия - ДФО - Амурская область 870 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 747 1
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 83 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 322 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 63 1
Россия - ДФО - Колымский край - Колыма 54 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 159 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 161 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Орск 68 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 754 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 211 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2608 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20567 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51638 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55424 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17536 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5364 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7057 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7013 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6457 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2982 1
Аренда 2591 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1757 1
Зоология - наука о животных 2798 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 234 1
Металлы - Медь - Copper 833 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4285 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6734 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5380 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6323 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 917 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6814 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 3 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2995 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1186 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15358 1
Автомагистраль А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 8 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 1
Рустелеком ТК 304 1
