Безопасность
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
ИТ-бизнес
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Российские города отрейтинговали по IQ

2462
ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

Минстрой совместно с МГУ создал индекс «IQ городов». Он показывает базовый уровень цифровизации городских хозяйств. Первая редакция индекса содержит информацию о цифровизации 191 городов России по итогам 2018 г. В настоящее время готовится статистика за 2019 г.

«Интеллектуальный» индекс городов России

Минстрой России разработал индекс цифровизации городского хозяйства «IQ городов». Участие в разработке принимали также специалисты МГУ им. Ломоносова.

Индекс был создан в рамках ведомственного проекта «Умный город», реализуемого в составе нацпроектов «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». Он позволяет определять базовый уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность решений, внедряемых регионами и городами по проекту «Умный город».

Кто участвует в рейтинге

Актуальная версия индекса «IQ городов» содержит результаты цифровизации городского хозяйства 191 города России по итогам 2018 г. К ним относятся города, в которых проживают более 100 тыс. человек.

iq601.jpg

Критерии оценки индекса IQ российских городов

Также в рейтинге представлены административные региональные центры, которые по умолчанию участвуют в проекте «Умный город», а вместе с ними – города-пилоты с численностью населения менее 100 тысяч человек, которые участвовали в расчете индекса по собственной инициативе.

Как разделены города в индексе

В используемом методе подсчета индекса «IQ городов» все города делятся на четыре группы в зависимости от числа проживающих в них людей. Первая группа – это крупнейшие города (население от 1 млн человек), и таких городов в России всего 15.

iq602.jpg

Индекс IQ городов-миллионников

Во вторую группу вошли 63 крупных города (численность от 0,25 млн до 1 млн человек). Третья группа включает большие города (от 100 тыс. до 150 тыс. человек) в количестве 93 населенных пунктов.

В четвертую категорию вошли 20 городов с населением менее 100 тысяч человек – это административные центры регионов и города-пилоты, участвующие в проекте «Умный город». Общее количество пилотов на момент публикации материала – 84 города.

Города-лидеры

В пятерку крупнейших городов с наибольшим индексом вошли, в порядке убывания: Москва (индекс 81,19), Казань (52,58), Санкт-Петербург (50,37), Нижний Новгород (46,5) и Уфа (42,05). Пять крупных городов с наибольшим индексом: Химки (66,32), Балашиха (59,38), Тюмень (58,31), Подольск (56,6) и Ставрополь (45,69).

iq603.jpg

Рейтинг городов с населением от 0,25 до 1 млн человек

Среди больших городов лидируют: Реутов (индекс 71,35), Серпухов (63,5), Электросталь (61,88), Домодедово (60,58) и Орехово-Зуево (60,15). Среди административных центров и пилотных городов отличились: Дубна (72,48), Ивантеевка (62,18), Наро-Фоминск (41,02), Гатчина (39,19) и Елабуга (38,04).

Как ведется расчет

Расчет индекса «IQ городов» осуществляется по десяти различным направлениям, в число которых входят в первую очередь городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды и умный городской транспорт. Список направлений также включает, туризм и сервис, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктуру сетей связи и интеллектуальные системы социальных услуг.

iq604.jpg

Оценка IQ больших городов России

В общей сумме направления содержат 47 показателей. К примеру, в направлении «туризм и сервис» наличие электронных карт жителей и гостей города, комплексной системы информирования жителей и туристов и количество просмотров онлайн-портала города на 10 тыс. человек его населения.

iq605.jpg

IQ административных центров и городов-пилотов

«При первом подсчете “IQ городов” был определен базовый уровень цифровизации городского хозяйства по состоянию на 2018 г. Показатель, который мы получим в 2020 г. году, покажет эффективность мероприятий, которые реализовали города в 2019 г. по ведомственному проекту “Умный город”. “IQ городов” позволит ежегодно оценивать уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность внедрения решений “Умного города”, выявлять перспективные направления их дальнейшего развития. То есть по сути, важным показателем эффективности будет не само значение индекса, а величина изменений от года к году», – отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев.



Другие материалы рубрики

На Москве испытают электронное голосование на выборах всех уровней

Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» состоится 12 марта

В России создадут «научные центры мирового уровня» по ИИ, роботам и цифровым технологиям

Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта

Путин распорядился построить цифровые платформы для приема жалоб граждан

Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Что подарить на 8 марта: 7 гаджетов для женщин

Обзор MagicBook Pro: первый 16-дюймовый ноутбук от Honor

Стоит ли покупать видеоняню: 9 хороших моделей

Лучшие ноутбуки до 60 000 рублей: выбор ZOOM
Показать еще
Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника