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Цифровизация
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Более половины пассажиров ЦППК выбирают оплату билетов через цифровые сервисы

Количество пассажиров, отдающих предпочтение цифровым сервисам «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) при оформлении проездных документов, выросло до 56,4%. К таким сервисам относятся билетные автоматы (БПА), мобильное приложение «Расписание и билеты ЦППК» и официальный сайт.

Всего с начала года возможностью самостоятельного оформления проездных документов воспользовались 41 млн раз. Наибольшей популярностью пользовались БПА, в которых было приобретено 36,4 млн билетов.

«Мы делаем упор на цифровые способы самостоятельной оплаты проезда, поскольку с развитием технологий растет и спрос на них у пассажиров, — сказал директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов. — Как и год назад, билетные автоматы были самым востребованным способом оформления проездных документов. Продолжает набирать популярность и мобильное приложение с сайтом, показавшие 16,4% рост относительно прошлого года».

В приложении «Расписание и билеты ЦППК», а также на официальном сайте Компании пассажиры оформили за первые месяцы 2024 г. уже 4,6 млн билетов — против 4 млн за тот же период прошлого года.

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