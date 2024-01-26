Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна на маршруте «Рязань-2 — Ряжск-1»

Покупка билетов с автоактивацией в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» теперь доступна на участке «Рязань-2 — Ряжск-1». С учетом того, что в октябре 2023 г. компания подключила цифровую услугу на маршруте «Рязань-1 — Сасово», оплата проезда в приложении охватывает уже почти половину региона. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

Всего в Рязанской области находится 131 остановочный пункт. Цифровая функция уже доступна для пассажиров 37 станций участка «Рязань-1 — Сасово» и 21 станции от «Рязань-2» до «Ряжск-1» включительно. Таким образом, купить билет с автоактивацией в мобильном приложении ЦППК можно на 45% всех станций региона.

Совокупно этими маршрутами пользуется 1,15 млн пассажиров в год, или почти половина всего пассажиропотока Рязанской области. С появлением услуги оформления билетов в мобильном приложении их необязательно покупать в кассах или у разъездных кассиров. Поездку можно оплатить заранее, а на станции — сразу пройти в салон поезда. После покупки билет в приложении появляется уже готовый к использованию, не требующий активации и валидации.

Список станций на участке «Рязань-2 — Ряжск-1», где заработала новая услуга: Рязань-2, 204 км, 210 км, Стенькино-1, 216 км, Денежниково, 226 км, Шевцово, 237 км, Старожилово, 249 км, Хрущево, Чемодановка, Биркино, 282 км, Кораблино, 293 км, Подвислово, 303 км, 308 км, Ряжск-1.

Ежедневное количество пользователей приложения «Расписание и билеты ЦППК» составляет около 200 тыс. С его помощью можно проложить маршрут путешествия, узнать время в пути и время прибытия ближайшего поезда, уточнить стоимость билетов, изменения в расписании и графике движения, а также оформить справку об опоздании.

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ЦППК — крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. В 2022 г. электропоезда компании перевезли более 541 млн человек. Точность исполнения графика движения — 98%. На данный момент в компании работают более 10 тыс. сотрудников. ЦППК — перевозчик на Московских центральных диаметрах (МЦД).