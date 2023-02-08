Более 1,5 млн билетов активировали пассажиры ЦППК с помощью сервиса NFC

Более 1,5 млн билетов активировали пассажиры ЦППК с помощью сервиса NFC. Компания внедряла новую функцию последовательно — запуск на первых станциях Казанского направления состоялся около года назад, затем сервис был распространен далее. За это время им воспользовались более 1,5 млн раз.

На всех девяти направлениях ЦППК бесконтактная активация билетов по NFC стала доступна полгода назад.

«Самым популярным стало Ярославское направление, несмотря на то, что оно было запущено вторым по счету. Здесь 460 тыс. пользователей активировали купленные в мобильном приложении ЦППК билеты. На втором месте оказалось Казанское направление — 345 тыс., на третьем — Горьковское, 154 тыс., — сказал директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов. — Для активации билетов можно пользоваться не только турникетами, но и валидаторами — на полигоне ЦППК их уже более 1050. Благодаря распространению сервиса NFC на данные устройства количество станций, где можно использовать функцию, выросло вдвое».

Пассажиры ЦППК оценили удобство сервиса — с его помощью можно проходить на станцию проще и быстрее. Достаточно открыть купленный в мобильном приложении ЦППК билет на телефоне и всего один раз приложить его к турникету — нет необходимости отдельно активировать его на специальном экране. Активация проходит за секунды. При проходе через турникет не нужно долго держать телефон у метки, створки открываются практически моментально. Это позволяет экономить до 10 секунд за один проход — до 2,5 часов в год.

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В настоящее время функцией могут воспользоваться обладатели мобильных устройств на системе Android с модулями NFC.