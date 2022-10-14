Почти 800 тыс. пассажиров ЦППК активировали билеты по NFC с момента запуска функции

Сервис по бесконтактной активации билетов работает на всех девяти направлениях ЦППК в течение трех месяцев. За это время им воспользовались почти 350 тыс. раз, а с начала работы функции — почти 800 тыс. раз. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

С момента запуска NFC на всех направлениях 83% пользователей Android активируют купленные в мобильном приложении ЦППК билеты на Горьковском направлении, 82% — на Павелецком, 80% — на Киевском.

С конца сентября 2022 г. активировать билеты можно не только на турникетах, но и на валидаторах — на полигоне компании их более 700. Это позволило вдвое увеличить количество станций, где доступен сервис. В настоящее время функцией могут воспользоваться обладатели мобильных устройств на системе Android с модулями NFC.

Пассажиры оценили удобство сервиса — с его помощью можно проходить на станцию проще и быстрее. Достаточно открыть купленный в мобильном приложении ЦППК билет на телефоне и всего один раз приложить его к валидатору или турникету — нет необходимости отдельно активировать его на специальном экране. Активация проходит за секунды. При проходе через турникет не нужно долго держать телефон у метки, его створки открываются практически моментально. Это позволяет экономить до 10 секунд за один проход — около 2,5 часов в год.

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ЦППК осуществляет 91,4% всех перевозок на Московском железнодорожном узле, 63,7% — в России. В 2021 г. электропоезда компании перевезли более 520 млн человек. Точность исполнения графика движения – 98%. На данный момент в компании работают более 9500 сотрудников.