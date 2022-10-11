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Оплата картой у кассиров-контролеров стала доступна на всех направлениях ЦППК

Теперь пассажиры могут оформить пригородный билет в вагонах поездов всех направлений компании не только за наличный расчет, но и по банковской карте.

Оплатить проезд безналичным способом можно на всем маршруте следования — компания совместно с банком обеспечила стабильную работу сервиса. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

Сбор за оформление билета в поезде (100 руб.) взимается только в том случае, если у пассажира была возможность приобрести билет перед поездкой, например, в кассе или мобильном приложении. Кассир-контролер оформит билет без сбора, если: На станции отправления нет билетной кассы или терминала предварительной печати проездных документов (ТППД); У пассажира есть талон ТППД; В момент начала поездки касса была закрыта на станции отправления, и на ней нет ТППД.

Стоимость билета и правила оформления не зависят от способа оплаты.

Ранее компания запустила в тестовом режиме безналичную оплату проезда по банковской карте в вагонах поездов на Белорусском направлении.

АО «Центральная ППК» осуществляет 91,4% всех перевозок на Московском железнодорожном узле, 63,7% — в России. В 2021 г. электропоезда компании перевезли более 520 млн человек. Точность исполнения графика движения — 98%. На данный момент в компании работают более 9500 сотрудников.

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