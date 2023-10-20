Оформление билетов в приложении и функция быстрого прохода появились еще на 34 станциях ЦППК

После установки валидаторов у пассажиров еще 34 станций ЦППК появилась возможность приобретать билеты через мобильное приложение, покупать абонементы на количество поездок и пользоваться функцией быстрого прохода для региональных льготников Московской области. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

Компания установила валидаторы на станциях дальнего пригорода Киевского и Горьковского направлений (смежных с МЦД-4), а также Павелецкого, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений.

«Комфорт и удобство людей в пути является приоритетной задачей Компании. Установка валидаторов на 34 станциях направлена, в первую очередь, на повышение качества поездок для 34 тыс. пассажиров, которые пользуются ими ежедневно, — отметил исполнительный директор ЦППК Владимир Булак. — Теперь они смогут оформлять билеты через наше мобильное приложение и покупать абонементы на 10, 20 или 60 поездок. Для льготников также стала доступна функция быстрого прохода, благодаря которой больше не нужно оформлять билет для каждой поездки — достаточно раз в год активировать услугу в кассе и далее прикладывать социальную карту к устройству».

Полный список станций и остановочных пунктов, где установлены новые валидаторы: Аэропорт, Балабаново, Бекасово 1, Большая Волга, Вербилки, Волоколамск, Дорохово, Зосимова пустынь, Кабаново, Ковригино, Колонтаево, Космос, Кусково, Кучино, Ленинская, Ленская, Металлург, Москворецкая, Назарьево, Никольское, Ожигово, О. п. 14 км, О. п. 30 км, О. п. 33 км, О. п. 73 км, О. п. 87 км, О. п. 43 км, Савелово, Салтыковская, Талдом, Храпуново, Цемгигант, Черное, Электрогорск.

Сегодня на полигоне компании установлено 1689 валидаторов, 941 из которых — новые модели на солнечных панелях.

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ЦППК — крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. В 2022 г. электропоезда компании перевезли более 541 млн человек. Точность исполнения графика движения — 98%. На данный момент в компании работают более 10 тыс. сотрудников. ЦППК — перевозчик на Московских центральных диаметрах (МЦД).