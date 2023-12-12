В подмосковных электричках отключили бесплатный Wi-Fi

Крупнейший оператор пригородных электричек России убрал покрытие Wi-Fi-сетей в поездах и демонтирует оборудование. Пассажиры этим недовольны.



Электрички без Wi-Fi

Крупнейший оператор пригородных электричек России — Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) убрала покрытие Wi-Fi-сетей в поездах, как выяснили «Ведомости», поговорив с несколькими пассажирами Ярославского, Казанского и Горьковского направлений.

Собеседники сообщили изданию, что возможность подключения к публичной Wi-Fi-сети пропала с начала октября в поездах сразу нескольких направлений. Один из них отметил, что в вагонах убрали и информационные стикеры, информирующие о возможности подключиться к Wi-Fi.

Замена оператора

На запрос пассажира в ЦППК ответили, что «в настоящее время на поездах компании сервис Wi-Fi не предоставляется, ведется плановый демонтаж информационных стикеров и отключение оборудования», необходимого для работы Wi-Fi-cети. Изданию представитель ЦППК сказал, что демонтируются только стикеры, а все необходимое оборудование «остается в составах», «а новые поезда продолжают им оснащаться еще на этапе сборки на заводе».

Доступ к Wi-Fi не предоставляется временно «в связи со сменой оператора», заявил представитель компании. По какой причине компания меняет оператора, когда и с кем планируется заключить новый контракт он не уточнил.

Фото: Freepik В подмосковных электричках больше нет бесплатного Wi-Fi

Конкурс на обеспечение Wi-Fi-cетью подмосковных пригородных электричек выиграла компания «Максимателеком», также оказывающая эту услугу во всех видах общественного транспорта Москвы, как писали «Ведомости» в 2016 г. В марте 2023 г. CNews сообщал, что сеть «Максимателеком» начала работу на всем протяжении Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.

Нужен или не нужен Wi-Fi пассажирам

Популярность подключения к общественным сетям Wi-Fi в последние годы только снижается, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.

«Операторы сотовой связи предоставляют качественные услуги и близкое к бесстыковому покрытие в крупных городах. Это касается как наземного транспорта, так и услуг связи в метрополитене», — считает аналитик профильного Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. По его словам, общественный Wi-Fi редко когда показывает «сравнимый пользовательский опыт».

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Хотя сообщения недовольных отсутствием Wi-Fi пассажиров опубликованы в паблике ЦППК во «В контакте» издание называет «многочисленными».

В 2015 г., когда ЦППК отложила оснащение пригородных московских электричек бесплатным доступом в интернет по Wi-Fi до лета 2016 г., проект «Активный гражданин» опросил более 260 тыс. человек. 91,3% респондентов выступили тогда за внедрение системы Wi-Fi в пригородных поездах. Только 4% считали, что нет такой необходимости.