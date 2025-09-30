Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183852
ИКТ 14296
Организации 11103
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3514
Системы 26279
Персоны 78984
География 2963
Статьи 1563
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2727
Мероприятия 873

Hadal Project Цифровой двойник сети

Hadal Project - Цифровой двойник сети

Hadal разработан российскими математиками (МФТИ, №29175 в реестре ПО Минцифры России) в кооперации с представителями корпоративного ИТ и телеком индустрии. В основе продукта лежит технология цифрового двойника сети, которая помогает снижать риски простоя бизнеса и повышать надежность функционирования ИТ-инфраструктуры.

УПОМИНАНИЯ


30.09.2025 Hadal Project и EcoRouter — бесшовная миграция на российские технологии 1
09.09.2025 Компании Hadal Project и Origo объявляют о технологическом партнерстве 1
30.07.2025 Платформа Hadal обеспечит контроль сетевых инфраструктур для пользователей «Ред ОС 8» 2
10.02.2025 D-Link сообщает об успешной интеграции оборудования c платформой цифровых двойников сети Hadal 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386935, в очереди разбора - 729554.
Создано именных указателей - 183852.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще