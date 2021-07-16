Check Point Software расширила возможности решения Quantum Hybrid Data Center Security

Check Point Software Technologies, поставщик решений в области кибербезопасности по всему миру, расширила возможности решения Quantum Hybrid Data Center Security. Обновления обеспечат защиту гибридных ЦОДов благодаря автоматизированным операциям и ультра-масштабируемой платформе. С новым ПО Check Point R81.10, Check Point Quantum Maestro 175 и устройством Check Point Quantum Smart-1 Security Management организации смогут легко и безопасно перемещать рабочие нагрузки между ЦОДом и облаком. Решения Check Point Software также обеспечивают безопасность сервисов и приложений, размещённых в филиалах, на более высокой скорости и с меньшими затратами.

Все больше компаний внедряют возможность работать удаленно и начинают активнее использовать облачные технологии. Но распределенные бизнес-приложения в разных ЦОДах и нескольких облаках затрудняют работу команд по безопасности — им необходимо обеспечить централизованный контроль над распределенными облачными системами. Еще один фактор, который усложняет цифровую трансформацию, — высокие требования к надежности подключения пользователей к ЦОДу и облаку из любой точки. Поскольку объем трафика между ЦОДом и облаком вырос, организациям приходится масштабировать ИТ по запросу и обеспечивать быстрое предоставление сервисов и приложений так, чтобы производительность оставалась высокой без ущерба для безопасности.

«С появлением распределенных SaaS-приложений и возникновением необходимости предоставлять больше сервисов сотрудникам, работающим удаленно, современные ЦОДы быстро переходят на гибридную архитектуру, которая поддерживает как локальные, так и облачные операции, — сказал Фрэнк Диксон (Frank Dickson), вице-президент IDC по проектам в сфере безопасности и надежности. — Внедрив решения Check Point Software, организации смогут защитить свои гибридные ЦОДы, обеспечить безопасное гипермасштабирование и операционную эффективность, а также упростить управление локальными системами и облаком».

«Угрозы безопасности встречаются все чаще и становятся только сложнее, поэтому их автоматическое предотвращение и применение политик безопасности — ключевые меры на фоне расширения ландшафта угроз, — отметил Итай Гринберг (Itai Greenberg), вице-президент по управлению продуктами Check Point Software Technologies. — Решение Check Point Software для безопасности гибридного ЦОДа повышает производительность и масштабируемость без дополнительного усложнения систем. Семейство Quantum защитит центры обработки данных организации от продвинутых угроз, изолируя их с помощью микросегментации и внедрением концепции zero trust. Эти решения позволят полностью автоматизировать операции, обеспечив динамичное и унифицированное управление политиками и надежное подключение пользователей к облаку».

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Преимущества комплексного портфолио решений Check Point Software для безопасности гибридного ЦОДа: максимальный уровень предотвращения угроз для систем в ЦОДах. С программным обеспечением Check Point R81.10 компании получат самую современную защиту, включающую в себя более 60 систем ИИ и Машинного обучения для блокировки потенциальных угроз. Эти системы подойдут для любой сети. Все шлюзы обновляются автоматически, что полностью защищает организацию от угроз нулевого дня; улучшенная производительность для повседневных операций. Check Point R81.10 значительно повышает эффективность рутинных операций и позволяет в кратчайшие сроки внедрить единую систему управления безопасностью Check Point Software во всей сети, включая защиту на уровне браузера. Такое развертывание не требует значительных временных затрат, постоянного технического обслуживания или выполнения обновлений вручную; автоматизированные и масштабируемые операции ЦОДа. С помощью системы управления Check Point Maestro можно за несколько минут настроить один шлюз Quantum так, чтобы его мощность и производительность стала равна 52 шлюзам. Это не только значительно повышает гибкость компании, но и обеспечивает высокий уровень предотвращения угроз. Новое решение Check Point Quantum Maestro 175 поддерживает пропускную способность матрицы в 3,2 Тбит/с и удваивает число Ethernet-портов 10 Гбит для максимально эффективного управления гипермасштабированием; масштабируемое управление безопасностью. Четыре новых устройства Quantum Smart-1 Security Management компании Check Point Software позволят администраторам безопасности масштабировать управляемые шлюзы по запросу, увеличивая их мощность вдвое всего за пять минут. Новые платформы для управления безопасностью обеспечивают полную видимость угроз и повышают устойчивость системы. Они справятся с любым расширением сети и увеличением емкости журнала регистрации во всей инфраструктуре организации.

«Платформа кибербезопасности Quantum интуитивно понятна и удобна для пользователей, — сказал Кайл Померинг (Kyle Pomering), инженер по сети компании CoxHealth. — Если я что-то упущу, она мне напомнит. Политику можно внедрить за несколько секунд. И я буду уверен, что эта операция не приведет к сбою подключения или задержкам».