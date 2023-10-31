«К2тех» перевела звонки водителей грузовиков в онлайн

«К2тех» разработала для логистической компании FM Logistic приложение «Водитель FM», которое перевело все коммуникации с диспетчером в онлайн. В нем можно указать статус поездки, поставить режим «не беспокоить» и оперативно сообщить о любой задержке. За 10 месяцев приложение охватило более 10 тысяч пользователей – каждый второй водитель компании прокладывает в нем маршрут, связывается с диспетчером и закрывает отчетную документацию.

В FM Logistic поясняют, что в логистике диспетчер сопровождает водителя на каждом этапе транспортировки груза – от начала загрузки машины до конечной точки прибытия и получения всех отчетных документов. Он должен контролировать статус рейса в реальном времени, чтобы оперативно вносить возможные корректировки и информировать клиента о прибытии груза. Раньше самым действенным способом связи с водителем был телефонный звонок. Диспетчер созванивался с водителем регулярно – до начала загрузки, в процессе загрузки, по ее завершении, и далее на всех этапах рейса. Такой подход позволял следить за статусом груза, но отнимал много времени и у диспетчера, и у водителя. Иногда водитель не брал трубку из-за ситуации на дороге или просто мог не услышать входящий вызов. К тому же, разговоры по телефону отвлекали внимание на дороге, что увеличивало риск аварийной ситуации во время маршрута.

С появлением «Водитель FM» все стало проще и безопаснее. Приложение позволяет управлять рейсом без прямого участия диспетчера, а все коммуникации перешли в онлайн. Водитель сам отмечает начало и окончание поездки, информирует диспетчера обо всех инцидентах и может загрузить всю отчетную документацию. Количество звонков сократились в несколько раз, хоть они и не исчезли совсем. Но если водитель в пути и не может по каким-либо причинам принять звонок, он может уведомить об этом диспетчера через приложение.

«В месяц наше приложение в среднем используют более 10 тыс. водителей по всей России. Если в начале им пользовался каждый пятый водитель, то сейчас охват приложения вырос до 55%. Достичь этого результата помогли и адресная рассылка внутри компании, и регулярное обновление приложения по итогам обратной связи от пользователей», – сказала директор по локальному транспорту FM Logistic Маргарита Табунова.

При разработке приложения использовались интеграции со смежными системами с помощью интеграционной платформы Kafka и шины клиента. Разработчики также подключили возможность информирования через SMS.

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«Изначально функционал «Водитель FM» позволял только отмечать начало и завершение рейса. Все инструменты, которые сделали приложение уникальным для своей отрасли, появились в процессе доработок и в тесном контакте с командой FM Logistic. Из последних нововведений – сделали поддержку работы приложения в офлайн. Теперь в случае потери связи приложение агрегирует все данные и автоматически отсылает их на бэкэнд, чтобы они не потерялись», – сказал заместитель директора по разработке ПО «К2тех» Илья Симонов.

Сейчас команда «К2тех» и FM Logistic продолжают работать над приложением. В планах – повысить процент использования среди водителей и сократить количество push-уведомлений.