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Татнефть ТаграС-Холдинг ТаграС Татбурнефть УК ТаграС-Бизнессервис Таграс-ТрансСервис ТМС групп УК Нефтесервисный холдинг
Холдинг «ТАГРАС» — российская нефтесервисная группа, образованная в 2006 году. В структуру входит 8 дивизионов и 54 предприятия, которые оказывают полный комплекс услуг для компаний нефтегазовой отрасли. В клиентском портфеле дивизионов «ТАГРАС» — более 1 500 заказчиков из России, стран ближнего и дальнего зарубежья; в сервисном портфеле — свыше 1 350 товарных позиций и услуг по геологоразведке, бурению, ремонту скважин, интенсификации добычи нефти, капитальному ремонту и строительству, дорожному строительству, транспортному обеспечению, энергетике, информационным технологиям.
Дивизион «ТАГРАС-РС» специализируется на комплексных услугах внутрискважинного сервиса, интенсификации притока и повышения нефтеотдачи пластов.
СОБЫТИЯ
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Татнефть и организации, системы, технологии, персоны:
|Цветков Олег 4 2
|Гатауллин Виталий 2 2
|Ахметшин Рамиль 6 2
|Камалетдинов Артур 2 2
|Усманов Мансур 2 2
|Шойтов Александр 118 1
|Степанов Антон 72 1
|Мякишева Марина 84 1
|Лежнев Федор 49 1
|Гуральник Павел 49 1
|Ивин Владимир 19 1
|Ларин Юрий 12 1
|Зеленков Юрий 44 1
|Толпежников Тимофей 12 1
|Кукушкин Евгений 15 1
|Миронов Владимир 11 1
|Гришин Андрей 8 1
|Обаляева Юлия 9 1
|Серебряков Игорь 2 1
|Близгарев Юрий 22 1
|Круглов Виктор 44 1
|Газизов Тимур 1 1
|Гребеник Геннадий 68 1
|Цыганков Роман 69 1
|Граденко Михаил 58 1
|Шарипов Эдуард 1 1
|Трошина Елена 39 1
|Фингерт Александр 6 1
|Чудинов Дмитрий 109 1
|Алигаджиев Руслан 15 1
|Сафиуллин Ринат 1 1
|Слободин Виталий 30 1
|Золотов Владимир 35 1
|Матвейчев Олег 21 1
|Султангалиев Тимурбулат 20 1
|Кирдин Дмитрий 1 1
|Чекмарев Анатолий 23 1
|Атоян Антон 36 1
|Зилеева Альбина 1 1
|Соловьева Светлана 21 1
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