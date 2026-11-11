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Сбер BI.Zone Secure SD-WAN BI.Zone NGFW
Решение BI.Zone Secure SD-WAN позволяет построить сеть в организациях различного размера и обеспечить безопасность передачи данных между филиалами и домашними офисами. Использование подобной платформы позволяет сократить затраты на развертывание и поддержку безопасного соединения, так как одна платформа может заменить несколько традиционных сетевых устройств. Само устройство подключается к центрам мониторинга, которые круглосуточно следят за инфраструктурой компаний и предотвращают кибератаки. Разработка входит в реестр отечественного ПО и поддерживает отечественные алгоритмы шифрования. В решении используются аппаратные платформы российских производителей, а также есть модели с поддержкой отечественных процессоров.
СОБЫТИЯ
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Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Царев Дмитрий 56 8
|Левин Константин 38 4
|Сахарчук Дмитрий 5 4
|Шевалье Николай 4 3
|Меджлумов Муслим 25 3
|Остапчук Роман 3 2
|Гущин Сергей 20 1
|Князев Евгений 7 1
|Толпейкин Денис 12 1
|Ермилова Любовь 6 1
|Захаренко Дмитрий 2 1
|Замулин Александр 1 1
|Парфентьев Артем 5 1
|Багин Дмитрий 1 1
|Косточкин Андрей 1 1
|Дронова Ирина 2 1
|Яшин Павел 1 1
|Рустамов Рустам 567 1
|Иванов Антон 100 1
|Соловьев Михаил 31 1
|Игнатов Сергей 87 1
|Хайретдинов Рустэм 95 1
|Кудрявцев Алексей 40 1
|Скулкин Олег 95 1
|Куценко Петр 7 1
|Хеирхабаров Теймур 34 1
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