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Журило Сергей
|27.02.2025
|Bi.Zone и «Рег.ру» отразили фишинговую атаку на владельцев сайтов 1
|20.02.2025
|«Рег.ру» подтвердила соответствие мировым стандартам кибербезопасности 1
|20.02.2025
|«Рег.ру» подтвердила соответствие мировым стандартам кибербезопасности 1
Журило Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 307 3
|Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 322 1
|IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 316 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 2
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