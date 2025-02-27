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Журило Сергей



27.02.2025 Bi.Zone и «Рег.ру» отразили фишинговую атаку на владельцев сайтов 1
20.02.2025 «Рег.ру» подтвердила соответствие мировым стандартам кибербезопасности 1
20.02.2025 «Рег.ру» подтвердила соответствие мировым стандартам кибербезопасности 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Журило Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 307 3
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 322 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 316 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2930 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 3
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 847 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 2
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 276 2
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 339 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6654 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12823 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1465 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5082 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 990 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 83 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4906 1
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 648 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4756 1
Сбер - BI.Zone Brand Protection 20 1
Сбер - BI.Zone Mail Security 2 1
Кирюшкин Дмитрий 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 3
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 736 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5463 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343473, в очереди разбора - 766171.
Создано именных указателей - 169791.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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