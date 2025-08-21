Разделы

Безопасность Бизнес Облака
|

«Рег.облако» выходит на рынок информационной безопасности

Облачный провайдер «Рег.облако» объявил о выходе на рынок профессиональных ИБ-услуг. За последние годы компания существенно нарастила собственную экспертизу, разрабатывая и внедряя системы защиты для внутреннего контура своей инфраструктуры, а также реализовала ИБ-проекты по персональным запросам клиентов. Теперь этот опыт трансформирован в полноценную линейку ИБ-решений, которая станет доступной не только текущим клиентам «Рег.облака», но и внешнему рынку.

Новая ИБ-линейка на первом этапе запуска будет включать три комплексных продукта: ИБ как сервис, аудит и расследование инцидентов. Клиентам будут доступны услуги с разным наполнением и возможностью гибкой конфигурации под конкретные задачи. Услуги построены так, чтобы охватить ключевые аспекты защиты: от базовой гигиены до оперативного реагирования на инциденты. Компания сосредоточится на предоставлении комплексных ИБ-решений для малого и среднего бизнеса, сделав их максимально доступными. Так, цена на проведение аудита информационной безопасности для небольшой компании, чья инфраструктура занимает 5-7 серверов, будет начинаться от 50 тысяч рублей.

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
цифровизация

«Информационная безопасность — это не вопрос масштаба бизнеса. Сегодня под кибератаки попадают все: от крупных корпораций до компаний из сегмента МСП. Сегодня рынок наблюдает не только увеличение числа атак, но и рост их сложности. Мы видим, что малому и среднему бизнесу не хватает комплексных и при этом доступных решений, способных надежно защитить от разного уровня кибер-угроз. «Рег.облако» предлагает ИБ-модель с фокусом на качество, адаптацию под конкретные задачи и надежную защиту. В наших дальнейших планах существенно расширить линейку, опираясь на потребности российского бизнеса», — сказал Сергей Журило, директор по информационной безопасности «Рег.облака».

«Рег.облако» вот уже 20 лет обеспечивает информационную безопасность для федеральных регистраторов и хостинг-провайдеров. За последнее время компания успела получить сертификаты на соответствие требованиями информационной безопасности ISO/IEC 27001:2013, 9001:2015, лицензию ФСБ и соответствие приказу № 21 ФСТЭК России (подтверждение ФЗ-152).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-35 игроков российского рынка ИИ-решений в 2024 г. заработали ₽43 млрд

Гендиректор разработчика ГЛОНАСС продержался на посту менее двух месяцев

Обзор: Системы управления ИТ-инфраструктурой

Крупнейший в России энергетический холдинг создаст робота для подстанций, чтобы победить кадровый дефицит

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС со сертификатом ФСТЭК — тенденция, которая будет развиваться и дальше

Российские Unix-сисадмины беднеют. Их зарплата выросла меньше, чем инфляция. Админам ОС Windows повезло больше

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: