«Рег.облако» выходит на рынок информационной безопасности

Облачный провайдер «Рег.облако» объявил о выходе на рынок профессиональных ИБ-услуг. За последние годы компания существенно нарастила собственную экспертизу, разрабатывая и внедряя системы защиты для внутреннего контура своей инфраструктуры, а также реализовала ИБ-проекты по персональным запросам клиентов. Теперь этот опыт трансформирован в полноценную линейку ИБ-решений, которая станет доступной не только текущим клиентам «Рег.облака», но и внешнему рынку.

Новая ИБ-линейка на первом этапе запуска будет включать три комплексных продукта: ИБ как сервис, аудит и расследование инцидентов. Клиентам будут доступны услуги с разным наполнением и возможностью гибкой конфигурации под конкретные задачи. Услуги построены так, чтобы охватить ключевые аспекты защиты: от базовой гигиены до оперативного реагирования на инциденты. Компания сосредоточится на предоставлении комплексных ИБ-решений для малого и среднего бизнеса, сделав их максимально доступными. Так, цена на проведение аудита информационной безопасности для небольшой компании, чья инфраструктура занимает 5-7 серверов, будет начинаться от 50 тысяч рублей.

«Информационная безопасность — это не вопрос масштаба бизнеса. Сегодня под кибератаки попадают все: от крупных корпораций до компаний из сегмента МСП. Сегодня рынок наблюдает не только увеличение числа атак, но и рост их сложности. Мы видим, что малому и среднему бизнесу не хватает комплексных и при этом доступных решений, способных надежно защитить от разного уровня кибер-угроз. «Рег.облако» предлагает ИБ-модель с фокусом на качество, адаптацию под конкретные задачи и надежную защиту. В наших дальнейших планах существенно расширить линейку, опираясь на потребности российского бизнеса», — сказал Сергей Журило, директор по информационной безопасности «Рег.облака».

«Рег.облако» вот уже 20 лет обеспечивает информационную безопасность для федеральных регистраторов и хостинг-провайдеров. За последнее время компания успела получить сертификаты на соответствие требованиями информационной безопасности ISO/IEC 27001:2013, 9001:2015, лицензию ФСБ и соответствие приказу № 21 ФСТЭК России (подтверждение ФЗ-152).