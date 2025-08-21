Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сапун Егор
УПОМИНАНИЯ
Сапун Егор и организации, системы, технологии, персоны:
|IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 333 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1464 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1379209, в очереди разбора - 738528.
Создано именных указателей - 181424.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.