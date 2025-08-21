Провайдер «Рег.облако» запустил публичное облако для работы с персональными данными

Российский облачный провайдер «Рег.облако» запустил безопасное облако по модели IaaS, полностью соответствующее требованиям федерального закона 152-ФЗ по работе с персональными данными. Ранее компания уже предоставляла сертифицированное облачное решение, но только в частных инсталляциях. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Сегодня достаточно много российских компаний из разных сфер работают с персональными данными, включая госсектор, e-commerce, банки, фарму, ритейл и др. Переход на защищенную облачную платформу позволит бизнесу решать комплексные задачи: ускорять запуск продуктов и проектов, снижать капитальные затраты на ИТ-инфраструктуру и средства защиты информации, соответствовать ужесточающимся законодательным требованиям к безопасности данных.

Облако прошло все необходимые проверки и аттестацию, включая соответствие приказу № 21 ФСТЭК России, и подтвердило готовность к работе с персональными данными по высшему уровню защищенности. Облако 152-ФЗ размещено в изолированном сегменте ЦОД с повышенными стандартами безопасности. Сетевой сегмент отделен от других клиентских сетей, используется межсетевое экранирование с системами обнаружения вторжений, а также средства канального шифрования и доверенной загрузки, антивирусная защита. Специалистами «Рег.ру» регулярно проводится аудит информационной безопасности и технического анализа защищенности элементов инфраструктуры и сети.

«Многолетний опыт работы позволил нам сформировать обширную экспертизу не только в облачных решениях, но и в секторе информационной безопасности. Сейчас, когда сложность киберугроз растет, законодательные требования по работе с персональными данными меняются, а компании подвержены репутационным и финансовым рискам, защищенное облако представляет собой универсальное решение для всех этих задач. Мы предлагаем гибкие и масштабируемые облачные технологии, которые адаптированы под локальные потребности бизнеса клиентов», — сказал Егор Сапун, руководитель направления сертификации инфраструктуры «Рег.облака».

В 2025 г. «Рег.облако» планомерно усиливает экспертизу в области безопасности и расширяет продуктовую линейку облачных решений. Ранее компания уже получила подтверждение стандартам кибербезопасности, пройдя сертификацию ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27701.