«Рег.ру» добавил идентификацию владельцев сайтов через «Госуслуги»

Российская технологическая компания «Рег.ру» объявляет о запуске идентификации пользователей с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Компания предоставляет возможность владельцам сайтов пройти предусмотренную законом идентификацию с помощью верифицированный учетной записи портала «Госуслуги». Этот способ сделает удобнее обязательную процедуру проверки личности. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Идентификация через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги» доступна для физлиц, которые пользуются хостинговыми услугами любого типа: виртуальным хостингом, VPS, облачной платформой Рег.облако или выделенными серверами. Таким образом, клиенты компании получат быстрый и безопасный доступ к управлению сайтами, электронной почтой, серверами, хостингом и облачной инфраструктурой.

«Мы не только выполняем требования законодательства, но и делаем этот процесс удобным для клиентов. У нас уже работают идентификация по СБП, банковской карте, телефону и с помощью других, предусмотренных законом способов. Самые популярные способы — СБП и карта, они позволяют пройти идентификацию фактически бесшовно для пользователя», — сказал Валентин Бостанов, руководитель направления хостинга «Рег.ру».

Нововведение повышает уровень удобства и безопасности для владельцев сайта. В «Рег.ру» отмечают, что идентификация через «Госуслуги» является надежной и перспективной для масштабирования на рынок всей базовой интернет-инфраструктуры, как для идентификации владельцев сайтов, так и администраторов доменов.

«Развитие инструментов идентификации владельцев хостинга является важным шагом по повышению безопасности рунета. Последовательные шаги по повышению достоверности данных администраторов хостинга и доменов приведут к значимому снижению использования российской интернет-инфраструктуры для совершения противоправных действий», — сказал Сергей Журило, директор по информационной безопасности «Рег.ру».

