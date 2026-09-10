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BI.Zone Mail Security повысило точность обнаружения угроз и расширил возможности администрирования

Решение BI.Zone Mail Security 3.0 расширяет возможности обнаружения почтовых угроз. Один из новых методов фильтрации позволяет начислять баллы рейтинга за защищенные паролем архивы, в том числе вложенные, если их содержимое не удалось распаковать. Другой метод сравнивает содержание сообщений и помогает выявлять массовые спам-рассылки с незначительно измененным текстом. Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone.

В дополнение к новым механизмам защиты версия 3.0 упрощает повседневную работу администраторов. Теперь правила можно массово включать, отключать и удалять. Для быстрых правил также появилась возможность группового скачивания.

Благодаря обновленному журналу сообщений полная информация о письме теперь отображается в боковой панели, действия с сообщениями поддерживают массовое выполнение, а для отдельных писем появилось контекстное меню. Также добавлен раздел «События» с уведомлениями о важных изменениях. Сейчас система напоминает о скором окончании лицензии за 14, 7 и 1 день до истечения срока ее действия.

Для интеграции с внешними системами мониторинга и SIEM журнал действий пользователей теперь можно передавать по протоколу Syslog.

Еще одно нововведение — механизм защиты от автоматизированного перебора паролей. После заданного числа неудачных попыток входа пользователю необходимо пройти проверку CAPTCHA. Это ограничивает автоматические атаки на учетные записи.

Дмитрий Царев, руководитель управления облачных решений кибербезопасности BI.Zone, сказал: «В первом полугодии 2026 на фишинг пришлось 90% нелегитимного почтового трафика. Злоумышленники продолжают использовать разные способы маскировки сообщений, в том числе подменять доверенных отправителей. Поэтому важно проверять не только содержание письма, но и технические признаки его подлинности. В новой версии мы добавили возможность учитывать результаты SPF- и DKIM-проверок при настройке правил доставки. Теперь продукт точнее определяет, какие сообщения можно пропускать, а какие требуют дополнительной проверки».

BI.Zone Mail Security — решение для многоуровневой защиты корпоративной электронной почты от спама, фишинга, вредоносного ПО и других киберугроз. Оно блокирует нежелательную почту до того, как она достигнет почтового сервера компании, снижая нагрузку на него.

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