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Ароса

Оптовый поставщик продуктов питания Ароса поставляет продукты питания для сегмента HoReCa, розницы и государственных учреждений. Компания работает в 76 регионах России, а также в Армении, Беларуси, Казахстане и Узбекистане


24.03.2025 «Ароса» повысила конверсию продаж на платформе BPMSoft 2
25.01.2024 «Топлог» автоматизировала распределительный центр «Ароса» на базе TopLog WMS 1
25.09.2020 Как коронавирус подстегнул спрос на рынке BPM 1
26.08.2020 Онлайн-конференция CNews «Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам» состоится 15 сентября 1
24.01.2018 Itelon завершила внедрение колл-центра в компании «Ароса» 3
21.07.2017 «Axelot: TMS» управляет процессами перевозок в компании «Ароса» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Ароса и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2885 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 226 2
Itelon - Ителон 5 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1056 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 168 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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