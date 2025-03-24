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Ароса
Оптовый поставщик продуктов питания Ароса поставляет продукты питания для сегмента HoReCa, розницы и государственных учреждений. Компания работает в 76 регионах России, а также в Армении, Беларуси, Казахстане и Узбекистане.
Ароса и организации, системы, технологии, персоны:
|Сургутнефтегаз - СНГ 269 2
|Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 47 2
|Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 669 1
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 2
|Коптелов Андрей 111 2
|Бондаренко Александр 39 2
|Трефилов Алексей 45 2
|Гимранов Ринат 122 2
|Бимаев Олег 8 2
|Москаленко Анастасия 2 2
|Глибчук Оксана 1 1
|Носов Олег 4 1
|Бондарев Александр 1 1
|Илюхин Максим 11 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 418 1
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