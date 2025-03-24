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Цифровизация Внедрения
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«Ароса» повысила конверсию продаж на платформе BPMSoft

Оптовый поставщик продуктов питания «Ароса» автоматизировала лид-менеджмент c помощью CRM на базе low-code платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft). Система ускоряет обработку заявок, обеспечивает прозрачность процессов, стандартизирует и защищает клиентские данные. Проект реализован экспертами компании T.Integration. Об этом CNews сообщили представители «БПМСофт».

«Ароса» поставляет продукты питания для сегмента HoReCa, розницы и государственных учреждений. Компания работает в 76 регионах России, а также в Армении, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане. Ежегодно количество клиентов увеличивается на 10%. С ростом бизнеса компания решила автоматизировать управление продажами.

До внедрения CRM процессы лидогенерации и продаж оставались несистемными, данные о клиентах хранились в разрозненных таблицах, блокнотах и заметках. Информация дублировалась, а контакты терялись при увольнении сотрудников. Руководство не могло оперативно отслеживать объемы продаж, статус сделок и загрузку команды. Попытка автоматизации через альтернативное решение не оправдала ожиданий: отсутствие методологии и сложность интеграции нескольких процессов затрудняли внедрение.

В итоге компания перешла на платформу BPMSoft, включенную в Реестр отечественного ПО и сертифицированную ФСТЭК по четвертому уровню доверия. Встроенные low-code инструменты позволили адаптировать систему под задачи бизнеса, а интуитивно понятный интерфейс упростил работу сотрудников. В ходе проекта специалисты восстановили и систематизировали данные о контрагентах по брендам и партнерским группам, а также удалили более 4000 дублирующихся записей. Теперь клиентская база структурирована, настраиваемые уровни доступа защищают от утечек при кадровых изменениях.

BPMSoft автоматизирует регистрацию лидов: информация из заявки мгновенно загружается в систему, руководитель получает уведомление и назначает ответственного менеджера. Каждый лид проходит все этапы воронки, что исключает «зависание» клиентов. Платформа учитывает характеристики бизнеса при оценке потенциала заказов. Функция группировки юридических лиц по брендам облегчает взаимодействие с крупными клиентами.

Инструменты аналитики помогают менеджерам оперативно оценивать каждый этап сделки и принимать взвешенные решения. В рамках проекта было разработано более 70 аналитических досок и 1500 дашбордов, которые охватывают ключевые метрики продаж. Фильтры позволяют находить нужные показатели и формировать отчеты под конкретные запросы.

Александра Поповкина, директор по продажам «Ароса»: «Главное отличие новой методологии с BPMSoft — фокус на удобстве для пользователей: нет лишних процессов, все этапы логичны и понятны, работа в CRM полностью структурирована. Система сделала работу с лидами прозрачной: сразу видны слабые и сильные стороны процесса. Это позволяет оперативно координировать работу команды для повышения эффективности. Мы также получили доступ к аналитике с достоверными и актуальными данными, что помогает принимать более точные и обоснованные решения».

Иван Тюряков, генеральный директор T.Integration: «Проект прошел достаточно быстро и без значительных затруднений. Далее мы планируем с коллегами из «Ароса» улучшать систему автоматизации».

Максим Илюхин, директор по продажам «БПМСофт»: «Автоматизация продаж в «Аросе» — отличный пример того, как цифровизация помогает бизнесу масштабироваться без потери качества процессов. С BPMSoft компания получила прозрачную, структурированную CRM для работы с клиентами: заявки больше не теряются, а конверсия продаж растет благодаря четкому управлению лидами. Мы рады, что наша платформа стала фундаментом для дальнейшего развития бизнеса».

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