ЕВРАЗ создал витрину данных для налогового мониторинга с «Лаб СП»

ЕВРАЗ КГОК (Качканарский горно-обогатительный комбинат) запускает витрину данных для налогового мониторинга, а также автоматизирует расчет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с решениями «Лаб СП». Об этом CNews сообщили представители «Лаб СП».

Российский разработчик «Лаб СП» спроектировал и внедрил решение для налогового мониторинга горнодобывающего предприятия ЕВРАЗа на Урале. В рамках проекта удалось разработать формат справочников, который позволил корректно подготовить транзакционные данные на стороне SAP ERP для передачи в систему «1С:УХ». Также были реализованы более 25 сопутствующих регистров (регистры сведений, накопления и контрольных соотношений для передачи в готовом виде) без необходимости доработок на стороне системы - приемника. А для контроля передачи всех видов данных на стороне SAP ERP было адаптировано и внедрено решение «Пульт управления данными».

«В рамках проекта команда «Лаб СП» не просто выполняла свою часть работы, а вникала в особенности взаимодействия с другой системой, что обеспечило безупречный результат в сжатые сроки – семь месяцев, - сказала Наталья Гужвий, начальник управления корпоративных информационных систем ЕВРАЗа. – Витрина данных сейчас находится на заключительном этапе опытной эксплуатации, в дальнейшем решение будет тиражировано на несколько других организаций ЕВРАЗа».

Кроме того, был автоматизирован расчет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Ввод, хранение и обработка данных были полностью перенесены на сторону SAP. А в самой системе появилась настройка, которая позволяет вносить изменения в расчет без привлечения разработчика или консультанта (корректировка ставок, коэффициентов в связи с изменением законодательства).

«Наше решение для автоматизации расчета НДПИ позволяет сократить ошибки пользователей при сборе данных, а также ускоряет процесс заполнения данных для расчета и выполнения проводок начисления. Проект успешно завершен. Мы рассчитываем, что решение может быть также частично использовано в других организациях ЕВРАЗа», – отметила Елена Рыкова, коммерческий директор «Лаб СП».