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«Ростелеком» и GloraX вместе построят умные дома

«Ростелеком» и федеральный девелопер GloraX подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ подразумевает сотрудничество в развитии и продвижении эффективных цифровых решений в сфере строительства, управления и эксплуатации недвижимости. Стороны планируют совершенствовать инструменты информационной безопасности на объектах GloraX, а также внедрять комплексные умные сервисы на всех этапах девелоперских проектов.

Важным аспектом партнерства станет развитие единых подходов к организации информационных сервисов, тестирование новых технологий и создание совместных платформенных решений.

«У “Ростелекома” накоплен значимый опыт как цифровизации объектов недвижимости, так и создания цифровых решений для городов и регионов, органов власти, предприятий из разных отраслей экономики. Мы рады вместе с GloraX создавать единую цифровую среду для пользователей объектов недвижимости и приступаем к внедрению комплексных цифровых систем, ориентированных на нужды застройщика, эксплуатирующих организаций и жителей. Умные системы задействованы на каждом этапе: от строительства до эксплуатации жилья. Интеллектуальные решения позволят создать комфортную и безопасную среду для жителей, а поставщики и управляющие компании смогут прозрачно и эффективно использовать имеющиеся ресурсы», — сказал старший вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Антон Годовиков.

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«Мы рады видеть среди наших партнеров крупнейшего в России провайдера цифровых услуг и решений — “Ростелеком”. Инновационное развитие экономики и повышение эффективности бизнеса за счет digital-трансформации всегда были нашим приоритетом. Цифровизация является одним из магистральных направлений в развитии GloraX. Сотрудничество с “Ростелекомом” позволит нам выйти на качественно новый уровень с точки зрения комплексного внедрения инновационных решений в наших проектах — от строительных процессов до оснащения жилых комплексов соответствующей инфраструктурой. Партнерство отвечает интересам как строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в целом, так и интересам каждого жителя», — отметил первый вице-президент GloraX Александр Андрианов.

GloraX одним из первых девелоперов сделал ставку на цифровизацию бизнес-процессов. В частности, компания использует системный подход в применении цифровых технологий. Девелопер предлагает клиентам оформить электронную сделку, что упрощает и ускоряет процесс покупки квартиры. Кроме того, независимо от класса проекта, GloraX оснащает все свои жилые комплексы системой «умный дом».

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