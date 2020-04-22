Акселератор Glorax Group проведет четыре набора стартапов до конца года

Акселератор Glorax Infotech запустил первый набор проектов в сфере информатизации недвижимости и девелопмента – сейчас на стадии рассмотрения находятся 45 проектов. Заявки принимаются до 15 мая 2020 г. Проекты, прошедшие в акселератор, получат не только инвестиции, но и возможность внедрения своих разработок на площадках инвесторов.

До конца 2020 г. Glorax Infotech (входит в Glorax Group) планирует провести еще три набора стартапов в области Proptech (Property Technologies) и вложить в самые перспективные проекты до 1 млрд руб. Финансирование будет осуществляться по следующей схеме: 75% — инвестиции от Glorax Group, 25% — от институциональных и частных инвесторов. На сегодняшний день компания уже инвестировала в начинающие инновационные компании 45 млн руб.

В приоритете проекты из следующих отраслей: недвижимость и девелопмент; инфраструктурные объекты; управление активами в сфере жилой и коммерческой недвижимости; юридическое сопровождение, оптимизация операционных процессов бизнеса; разработки в сфере нейросетей и искусственного интеллекта.

В Glorax Infotech рассматривают проекты с инновационным решением на стадии MVP и с готовым бизнес-планом. Большая часть активностей в акселераторе будет проходить онлайн, поэтому в нем могут участвовать команды из разных городов России и стран СНГ. Наличие юридического лица необязательно.

Эксперты акселератора — основатель Glorax Group Андрей Биржин, генеральный директор компании Александр Андрианов, руководитель логистической компании N&K Spedition Мартин Грегерсен и предприниматель Андрей Енин. Они будут сопровождать проекты на всех стадиях: от совершенствования разработки технологичного решения и первых продаж до поддержки в развитии и освоении международных рынков.

«Российский рынок недвижимости пока достаточно консервативный, его участники осторожно относятся к проектам в области Proptech. Мы считаем, что время менять привычные модели работы в сфере недвижимости пришло, и поэтому в текущем году решили сфокусироваться на инвестировании в новые идеи. Мы обладаем экспертизой, связями и возможностями апробирования технологичных решений на реальных объектах недвижимости. Объединив усилия с разработчиками, мы можем превратить любую, даже самую смелую идею, в работающий бизнес», — сказал Андрей Биржин, основатель Glorax Group.