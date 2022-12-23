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Цифровизация
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В России создана отраслевая цифровая платформа для определения индекса цен закупок стройматериалов

Ассоциация больших данных совместно с партнерами запустила аналитический сервис по определению индекса закупочных цен на стройматериалы. В рамках проекта АБД собрала и объединила ведущие девелоперские компании для тестирования гипотез на основе объединенных данных. Помимо координации участников, ассоциация стала архитектором системы и обеспечивает всем партнерам равный доступ к агрегированным данным и корректность работы платформы, разработанной для аналитики закупок.

Проект по созданию платформы был запущен на первом этапе при участии компаний «Самолет» и «А101», на втором этапе к работе присоединились Level group, Glorax, Setl Group, экспертиза этих компаний в области закупок стройматериалов дала возможность сделать сервис по настоящему полезным для девелоперов. Благодаря консолидации опыта и знаний игроков рынка данных и девелоперов удалось успешно запустить проект и продолжить его развитие. Ассоциация открыта к рассмотрению заявок новых кандидатов и стремится к расширению и формированию максимально широкой базы данных и партнеров.

Сервис по анализу закупочных цен на основе больших данных отражает агрегированную информацию о закупках в режиме реального времени и показывает среднерыночную стоимость приобретенного материала или оборудования, а также позволяет компаниям-участникам оценить и, при необходимости, скорректировать текущую закупочную стратегию. Также, АБД обеспечивает равный доступ всем компаниям партнерам, выступает в качестве доверенного посредника для работы с объединенными данными, так как не имеет интересов на рынке девелопмента или в других отраслях, что гарантирует компаниям исключение дискриминации.

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Цифровая платформа для определения индекса цен закупок стройматериалов

С помощью сервиса можно оценить закупочный процесс на любом временном отрезке, этапе, учитывая все ценообразующие составляющие: предоплата, постоплата, доставка, регион покупки, что дает возможность отслеживать сезонные колебания цен, предотвращать сговоры и демпинг поставщиков. Индекс доступен компаниям только по тем позициям, которые они сами передали в систему.

На платформе компаниям предлагается сравнивать свою закупочную политику со среднерыночной без прямого обмена информацией между участниками: оператор системы – независимая ассоциация, не являющаяся интересантом на рынке недвижимости. Данные предоставляются агрегатору, который выводит средние значения (индексы) и размещает их на платформе.

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Цифровизация

На пилотном этапе проекта был произведен анализ закупочных цен по ряду расходных строительных материалов, и сформированы рыночные индексы цен по каждому виду товаров, было решено начать с основных категорий: бетон, арматура, газобетон (что дает порядка 30% себестоимости материалов без учета отделки и инженерии). Результаты анализа представлены в виде наглядных диаграмм и схем, благодаря которым строительные компании могут оценить эффективность своей закупочной политики.

«Проект реализуется в рамках стратегии развития рынка данных, он направлен на масштабирование рынка за счет привлечения к проектам по аналитике big data компаний из различных секторов экономики, в этом случае девелоперов. Объединение участников отрасли, их усилий, экспертизы и данных – залог успеха аналогичных проектов. Со своей стороны, Ассоциация больших данных выступает гарантом соблюдения интересов всех участников и конфиденциальности корпоративных данных», – сказал Алексей Нейман, исполнительный директор АБД.

В дальнейшем проект может быть масштабирован на разные категории материалов, которые не будут зависеть от класса жилья, к примеру, теплоизоляция, штукатурка, а также на виды материалов с разделением на классы жилья: обои, краска, сантехника и так далее. В планах развития – усиление аналитических функций системы, а именно агрегация данных о ценах из открытых источников, чтобы участники могли отслеживать общероссийские тренды цен по своим категориям материалов.

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