Роснано - Оператор электродвижения

ООО «Оператор электродвижения» (бренд Hyper) — российский оператор электромобильности, входящий в группу «Роснано». Компания зарегистрирована 28 октября 2021 года в Москве, ее основной вид деятельности — зарядка аккумуляторных батарей транспортных средств с электродвигателями (ОКВЭД 45.20.5). Организация выступает оператором сети зарядных станций (ЭЗС) и разработчиком IT-платформы управления Hyper Charge Management System (HCMS), обеспечивающей мониторинг оборудования и доступ пользователей через мобильное приложение. Уставный капитал составляет 10 млн рублей, распределен между тремя юрлицами: АО «Новая Энергия» (50%), АО «Эр-Телеком Холдинг» (25%) и ООО «НЦ Техноспарк» (25%). С апреля 2026 года генеральным директором является Ярослав Игоревич Жильцов, сменивший на этом посту основателя компании Алексея Тихонова.

Ключевые проекты и деятельность

Центральным проектом компании стала запуск в январе 2023 года в Нижнем Новгороде первой в России комплексной экосистемы электромобильности. В рамках соглашения с правительством Нижегородской области (подписанного на ЦИПР 2022 и ESG-форуме «Со.знание») компания установила 44 зарядные станции и обеспечила закупку 180 электромобилей марки Evolute для таксопарков. Общий объем инвестиций в регион составил 750 млн рублей, из которых 100 млн — государственное финансирование. В августе 2023 года Hyper заключил партнерство с девелопером GloraX для оснащения новостроек в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде зарядной инфраструктурой. Проект предусматривает установку станций переменного тока (7–22 кВт) и постоянного тока (80+ кВт) на парковках жилых комплексов, начиная с ЖК Golden City в Санкт-Петербурге.

Финансовые показатели

По данным бухгалтерской отчетности за 2025 год, выручка компании составила 74,6 млн рублей, чистый убыток — 25,9 млн рублей. Балансовая стоимость активов оценивается в 324 млн рублей. Компания участвует в государственных закупках: в 2024 году выиграла три контракта на общую сумму 80 млн рублей, в том числе поставку оборудования для ГКУ «АМПП» (Москва) и ДЖКХИБ Администрации Красноярска. Штат сотрудников стабилизировался на уровне 14 человек. Компания владеет двумя зарегистрированными товарными знаками, включая бренд EHYPER.

Цифровизация и IT-инфраструктура

В контексте цифровизации компания самостоятельно разрабатывает и эксплуатирует IT-платформу HCMS для управления сетью зарядных станций. В предоставленных источниках отсутствуют данные о конкретных внешних IT-компаниях, реализовавших проекты цифровизации для ООО «Оператор электродвижения». Дополнительный код ОКВЭД 62.01 указывает на ведение деятельности по разработке компьютерного программного обеспечения, что подтверждает наличие внутренних IT-компетенций.

Конкурирующие компании

На рынке зарядной инфраструктуры и электромобильности в России действуют следующие организации: