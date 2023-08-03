Получите все материалы CNews по ключевому слову
Роснано Оператор электродвижения
ООО «Оператор электродвижения» (бренд Hyper) — российский оператор электромобильности, входящий в группу «Роснано». Компания зарегистрирована 28 октября 2021 года в Москве, ее основной вид деятельности — зарядка аккумуляторных батарей транспортных средств с электродвигателями (ОКВЭД 45.20.5). Организация выступает оператором сети зарядных станций (ЭЗС) и разработчиком IT-платформы управления Hyper Charge Management System (HCMS), обеспечивающей мониторинг оборудования и доступ пользователей через мобильное приложение. Уставный капитал составляет 10 млн рублей, распределен между тремя юрлицами: АО «Новая Энергия» (50%), АО «Эр-Телеком Холдинг» (25%) и ООО «НЦ Техноспарк» (25%). С апреля 2026 года генеральным директором является Ярослав Игоревич Жильцов, сменивший на этом посту основателя компании Алексея Тихонова.
Ключевые проекты и деятельность
Центральным проектом компании стала запуск в январе 2023 года в Нижнем Новгороде первой в России комплексной экосистемы электромобильности. В рамках соглашения с правительством Нижегородской области (подписанного на ЦИПР 2022 и ESG-форуме «Со.знание») компания установила 44 зарядные станции и обеспечила закупку 180 электромобилей марки Evolute для таксопарков. Общий объем инвестиций в регион составил 750 млн рублей, из которых 100 млн — государственное финансирование. В августе 2023 года Hyper заключил партнерство с девелопером GloraX для оснащения новостроек в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде зарядной инфраструктурой. Проект предусматривает установку станций переменного тока (7–22 кВт) и постоянного тока (80+ кВт) на парковках жилых комплексов, начиная с ЖК Golden City в Санкт-Петербурге.
Финансовые показатели
По данным бухгалтерской отчетности за 2025 год, выручка компании составила 74,6 млн рублей, чистый убыток — 25,9 млн рублей. Балансовая стоимость активов оценивается в 324 млн рублей. Компания участвует в государственных закупках: в 2024 году выиграла три контракта на общую сумму 80 млн рублей, в том числе поставку оборудования для ГКУ «АМПП» (Москва) и ДЖКХИБ Администрации Красноярска. Штат сотрудников стабилизировался на уровне 14 человек. Компания владеет двумя зарегистрированными товарными знаками, включая бренд EHYPER.
Цифровизация и IT-инфраструктура
В контексте цифровизации компания самостоятельно разрабатывает и эксплуатирует IT-платформу HCMS для управления сетью зарядных станций. В предоставленных источниках отсутствуют данные о конкретных внешних IT-компаниях, реализовавших проекты цифровизации для ООО «Оператор электродвижения». Дополнительный код ОКВЭД 62.01 указывает на ведение деятельности по разработке компьютерного программного обеспечения, что подтверждает наличие внутренних IT-компетенций.
Конкурирующие компании
На рынке зарядной инфраструктуры и электромобильности в России действуют следующие организации:
- АО «Россети» (развитие сети ЭЗС в рамках холдинга)
- ООО «Энергия будущего» (оператор сети зарядных станций)
- ООО «Зарядная инфраструктура» (региональный оператор)
- ПАО «Газпром нефть» (развитие сети зарядок на АЗС)
- ООО «Сбербанк Технологии» (партнерские проекты в сфере EV)
- ООО «Нова Энерджи» (производство и установка ЭЗС)
- АО «Ростелеком» (инфраструктурные решения для умной зарядки)
- ООО «Вектор Электромобильности» (оператор и логистика)
- ООО «Технопарк Электро» (разработка оборудования)
- ООО «Грин Чардж» (сеть публичных зарядных станций)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|03.08.2023
|Hyper обеспечит зарядной инфраструктурой новостройки в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде 1
|01.02.2023
|В Нижнем Новгороде запустили первую в России экосистему электромобильности 4
Роснано и организации, системы, технологии, персоны:
|Моторинвест - Evolute - электромобиль 34 1
|Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 61 1
|Тихонов Алексей 17 2
|Пятненков Алексей 1 1
|Никитин Глеб 52 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4023 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470616, в очереди разбора - 724636.
Создано именных указателей - 200814.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.