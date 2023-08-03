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Роснано Оператор электродвижения

Роснано - Оператор электродвижения

ООО «Оператор электродвижения» (бренд Hyper) — российский оператор электромобильности, входящий в группу «Роснано». Компания зарегистрирована 28 октября 2021 года в Москве, ее основной вид деятельности — зарядка аккумуляторных батарей транспортных средств с электродвигателями (ОКВЭД 45.20.5). Организация выступает оператором сети зарядных станций (ЭЗС) и разработчиком IT-платформы управления Hyper Charge Management System (HCMS), обеспечивающей мониторинг оборудования и доступ пользователей через мобильное приложение. Уставный капитал составляет 10 млн рублей, распределен между тремя юрлицами: АО «Новая Энергия» (50%), АО «Эр-Телеком Холдинг» (25%) и ООО «НЦ Техноспарк» (25%). С апреля 2026 года генеральным директором является Ярослав Игоревич Жильцов, сменивший на этом посту основателя компании Алексея Тихонова.

Ключевые проекты и деятельность

Центральным проектом компании стала запуск в январе 2023 года в Нижнем Новгороде первой в России комплексной экосистемы электромобильности. В рамках соглашения с правительством Нижегородской области (подписанного на ЦИПР 2022 и ESG-форуме «Со.знание») компания установила 44 зарядные станции и обеспечила закупку 180 электромобилей марки Evolute для таксопарков. Общий объем инвестиций в регион составил 750 млн рублей, из которых 100 млн — государственное финансирование. В августе 2023 года Hyper заключил партнерство с девелопером GloraX для оснащения новостроек в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде зарядной инфраструктурой. Проект предусматривает установку станций переменного тока (7–22 кВт) и постоянного тока (80+ кВт) на парковках жилых комплексов, начиная с ЖК Golden City в Санкт-Петербурге.

Финансовые показатели

По данным бухгалтерской отчетности за 2025 год, выручка компании составила 74,6 млн рублей, чистый убыток — 25,9 млн рублей. Балансовая стоимость активов оценивается в 324 млн рублей. Компания участвует в государственных закупках: в 2024 году выиграла три контракта на общую сумму 80 млн рублей, в том числе поставку оборудования для ГКУ «АМПП» (Москва) и ДЖКХИБ Администрации Красноярска. Штат сотрудников стабилизировался на уровне 14 человек. Компания владеет двумя зарегистрированными товарными знаками, включая бренд EHYPER.

Цифровизация и IT-инфраструктура

В контексте цифровизации компания самостоятельно разрабатывает и эксплуатирует IT-платформу HCMS для управления сетью зарядных станций. В предоставленных источниках отсутствуют данные о конкретных внешних IT-компаниях, реализовавших проекты цифровизации для ООО «Оператор электродвижения». Дополнительный код ОКВЭД 62.01 указывает на ведение деятельности по разработке компьютерного программного обеспечения, что подтверждает наличие внутренних IT-компетенций.

Конкурирующие компании

На рынке зарядной инфраструктуры и электромобильности в России действуют следующие организации:

  • АО «Россети» (развитие сети ЭЗС в рамках холдинга)
  • ООО «Энергия будущего» (оператор сети зарядных станций)
  • ООО «Зарядная инфраструктура» (региональный оператор)
  • ПАО «Газпром нефть» (развитие сети зарядок на АЗС)
  • ООО «Сбербанк Технологии» (партнерские проекты в сфере EV)
  • ООО «Нова Энерджи» (производство и установка ЭЗС)
  • АО «Ростелеком» (инфраструктурные решения для умной зарядки)
  • ООО «Вектор Электромобильности» (оператор и логистика)
  • ООО «Технопарк Электро» (разработка оборудования)
  • ООО «Грин Чардж» (сеть публичных зарядных станций)

СОБЫТИЯ

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03.08.2023 Hyper обеспечит зарядной инфраструктурой новостройки в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде 1
01.02.2023 В Нижнем Новгороде запустили первую в России экосистему электромобильности 4

Публикаций - 3, упоминаний - 7

Роснано и организации, системы, технологии, персоны:

ESG - Enterprise Strategy Group 270 2
Ростелеком 11003 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 950 1
Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 22 2
Газпром нефть 737 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 785 3
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 133 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3974 1
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 713 3
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 122 3
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