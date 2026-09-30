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DCLogic и Xello объявили о стратегическом партнерстве в области защиты корпоративной ИТ-инфраструктуры и данных

Системный интегратор и разработчик ИТ‑решений DCLogic и разработчик платформ для защиты данных и инфраструктуры Xello объявили о стратегическом партнерстве. Компании объединяют усилия для защиты ИТ-инфраструктур крупных предприятий от целевых кибератак и внутренних угроз, а также для обеспечения безопасности корпоративных данных. Об этом CNews сообщили представители Xello.

В рамках партнерства DCLogic включит решения Xello в свой продуктовый портфель и будет предлагать заказчикам комплексные проекты по защите инфраструктуры на базе платформы Xello Prisma, а также — по изоляции корпоративных данных с помощью Xello Datacube. Интегратор возьмет на себя проектирование архитектуры безопасности, внедрение, настройку и дальнейшее сопровождение решений. Xello как разработчик обеспечит техническую поддержку, обучение специалистов DCLogic и совместную адаптацию продуктов под требования заказчиков.

Первая отечественная система киберобмана Xello Deception (Distributed Deception Platform, DDP) сегодня является частью платформы Xello Prisma. Решение автоматически генерирует и распределяет по сети реалистичные приманки и ловушки, помогая выявить злоумышленника на ранних этапах атаки. Система имеет действующий сертификат ФСТЭК России и включена в реестр отечественного ПО. В состав платформы Xello Prisma входят и другие продукты Xello для защиты инфраструктуры: Xello ITDR для выявления атак и рисков, связанных с айдентити, Xello EDR для обнаружения угроз на конечных устройствах и Xello VM для инвентаризации активов и выявления уязвимостей.

Вторая платформа — Xello Datacube — построена на концепции Zero Trust и предназначена для изоляции корпоративных данных и организации защищенного удаленного доступа к ним. Платформа включена в реестр отечественного ПО.

«Кибербезопасность перестала быть отдельным слоем — сегодня она должна быть встроена в саму архитектуру ИТ-инфраструктуры. Партнерство с Xello позволяет нам предлагать заказчикам не просто точечные продукты, а комплексный подход: от проектирования защищенной инфраструктуры до внедрения современных технологий обнаружения атак и защиты данных. Особое значение это имеет для предприятий с распределенной сетью и высокими требованиями к непрерывности бизнес-процессов», — отметил Евгений Шелестюк, генеральный директор DCLogic.

«Мы расширили продуктовый портфель и последовательно развиваем платформенный подход одновременно в двух направлениях: защита ИТ-инфраструктуры и защита корпоративных данных. Партнерство позволит объединить нашу продуктовую и техническую экспертизу с интеграционной экспертизой DCLogic в построении и управлении ИТ-инфраструктурой. Это усилит наши возможности по реализации проектов для крупных заказчиков с учетом специфики их ИТ-среды», — сказал Александр Щетинин, генеральный директор Xello.

Компании планируют реализовать совместные проекты в первую очередь в финансовом секторе, промышленности и государственных корпорациях, где требования к защите от целевых атак и утечек данных наиболее высоки.

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