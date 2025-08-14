Разделы

Платформа Xello Deception получила сертификат соответствия ФСТЭК России

Компания Xello, российский разработчик российской платформы киберобмана, сообщает о получении сертификата соответствия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) на продукт Xello Deception. Решение отвечает государственным требованиям по безопасности информации и имеет четвертый уровень доверия. Об этом CNews сообщили представители Xello.

Сертификация ФСТЭК России (№4960 от 25 июля 2025 г.) подтверждает, что Xello Deception может применяться в значимых объектах критической инфраструктуры, в государственных информационных системах, автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами, а также в информационных системах, работающих с персональными данными, где предъявляются повышенные требования к защите от кибератак.

Xello Deception — российская платформа киберобмана, создающая в инфраструктуре ложный слой из приманок и ловушек, что позволяет выявлять сложные атаки на ранних этапах без предварительных знаний об угрозах (сигнатур, индикаторов компрометаций и репутационных списков).

Как внедрить ИИ в промышленную инфраструктуру

«Получение сертификата ФСТЭК — важное событие для нашей компании и клиентов. Сертификация подтверждает высокий уровень безопасности и надежности нашего продукта, а также открывает новые возможности для его применения в инфраструктурах, где требуется соблюдение государственных требований по защите информации», — отметил Алексей Макаров, технический директор Xello.

Компания Xello продолжает развивать свой продукт. В планах: добавление новых типов приманок и ловушек, реализация централизованного обновления всех компонентов, внедрение продвинутых механик аудита и многое другое. Но самое важное архитектурное изменение — Xello Deception станет частью платформенного решения в домене защиты инфраструктуры.

