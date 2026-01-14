Разделы

Стецюк Сергей


СОБЫТИЯ


14.01.2026 «К2Тех»: 59% запросов на поддержку западного оборудования в России приходится на решения HPE, IBM/Lenovo и Dell 1
29.01.2024 Платформа Xello Deception получила сертификат соответствия стандартам информационной безопасности Белоруссии 1
14.09.2022 Платформа Security Vision 5 сертифицирована ОАЦ РБ 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Стецюк Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Xello - Кселло 29 1
PhaseShifters - Sticky Werewolf - Хакерская группировка 9 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 263 1
Cloud Atlas - Clean Ursa - Oxygen - Inception - Red October - Хакерская группировка 14 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 129 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13650 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 701 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 449 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31873 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1449 1
Xello Deception 25 1
Щетинин Александр 13 1
Рахметов Руслан 62 1
Беларусь - Белоруссия 6051 2
Россия - РФ - Российская федерация 157671 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
