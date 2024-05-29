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«ICL Системные технологии» и Xello подписали соглашение в сфере информационной безопасности

Xello (первый российский разработчик платформы для защиты бизнеса от целевых кибератак) и «ICL Системные технологии» заключили соглашение о технологическом партнерстве в области кибербезопасности. Сотрудничество компаний предполагает применение платформы Xello Deception для повышения уровня защищенности объектов критической инфраструктуры (КИИ) в рамках реализации комплексных проектов по информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «ICL Системные технологии».

Основная цель сотрудничества — использование накопленной экспертизы в информационной безопасности «ICL Системные технологии» для реализации комплексных проектов с применением платформы Xello Deception. Партнерство будет охватывать такие направления, как тестирование, адаптация и внедрение продуктов компании Xello.

«Критическая информационная инфраструктура является приоритетной целью для злоумышленников. Нам важно обеспечить как соблюдение требований законодательства, так и максимальный уровень защищенности предприятий. Сотрудничество с компанией Xello поможет нам применить передовые решения класса Distributed Deception Platform (или системы киберобмана) российской разработки для реализации проектов у заказчиков», — сказал руководитель департамента ИТ и кибербезопасности «ICL Системные технологии» Гадыльшин Оскар.

«Последствия от атак на объекты КИИ могут выходить за рамки отдельного предприятия и влиять на ключевые процессы в стране. Объединение усилий — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью. И мы рады идти по этому пути вместе с компанией ICL Системные технологии», — сказал генеральный директор Xello Щетинин Александр.

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Импортонезависимость

ООО «ICL Системные технологии» реализует комплексные проекты в области системной интеграции, информационной и физической безопасности, промышленной кибербезопасности, создания ЦОД, инженерной инфраструктуры и предоставляем услуги центра мониторинга ИБ (SOC-центр). В команде более 200 профессионалов с опытом в отрасли более 20 лет. Специалисты компании работают с крупными коммерческими структурами в сфере промышленности, энергетике, финансовом секторе и органами государственной власти над проектами по информационной безопасности, решениям ИТ-инфраструктуры и инженерным системам.

Xello («Кселло») — разработчик первой российской платформы для предотвращения целевых атак с помощью технологии киберобмана. Xello Deception выявляет сложные угрозы, не используя предварительные знания об атаке или злоумышленнике (сигнатуры, индикаторы компрометации или атак). Платформа создает слой из ложных активов и данных (сервисов, учетных записей, конфигурационных файлов, баз данных и других) по всей сети компании, что позволяет детектировать вредоносную активность даже на самом критическом этапе — горизонтальном передвижении.

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