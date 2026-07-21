Xello и «Код Безопасности» подписали соглашение о технологическом партнерстве

Xello, российский разработчик платформ для защиты данных и инфраструктуры, и «Код Безопасности», российский разработчик программных и аппаратных средств защиты информации, заключили соглашение о технологическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители Xello.

Сотрудничество позволит реализовать в Xello Deception, отечественной платформе киберобмана для защиты от целевых атак, эмуляцию оборудования «Кода Безопасности». Это дополнит возможности решения по созданию ложного слоя ИТ-активов и расширит сценарии его применения для раннего выявления угроз.

«Мы внимательно относимся к запросам заказчиков и развиваем Xello Deception с учетом специфики реальных инфраструктур. Сотрудничество с «Кодом Безопасности» позволит расширить функциональность платформы и сделать ложный слой еще более правдоподобным в организациях, использующих решения этого вендора. Партнерство также открывает новые возможности для обмена экспертизой. Совместная работа наших команд поможет совершенствовать направление проактивного обнаружения угроз», — отметил Рустам Закиров, руководитель продукта Xello Deception.

«Deception-технологии становятся все более востребованным инструментом в арсенале ИБ-команд. На фоне роста целевых атак организациям важно не только укреплять периметр, но и своевременно замечать признаки присутствия злоумышленника внутри инфраструктуры. Партнерство с Xello — это возможность поддержать развитие перспективного направления на российском рынке и внести вклад в расширение практических сценариев применения киберобмана», — сказал Павел Коростелев, руководитель направления стратегического маркетинга компании «Код Безопасности».