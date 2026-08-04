Xello и Itorex заключили дистрибьюторское соглашение

Xello, российский разработчик платформ для защиты данных и инфраструктуры, и Itorex, VAD-дистрибьютор в сфере кибербезопасности, ИТ и ИИ-инфраструктуры, заключили соглашение о дистрибуции. Об этом CNews сообщили представители Xello.

Itorex займется продвижением продуктов Xello для защиты инфраструктуры: от Xello Deception — отечественной системы киберобмана для выявления злоумышленников на ранних этапах — до решений для сокращения поверхности атаки, защиты конечных устройств, инвентаризации активов и обнаружения уязвимостей. Все решения входят в платформу Xello Prisma, где события из ее компонентов коррелируются в единый инцидент безопасности, формируя общий контекст для реагирования и расследования.

В основе платформы — флагманский продукт разработчика Xello Deception, выпущенный в 2019 г. Решение формирует в инфраструктуре компании ложный слой данных и ИТ-активов. Взаимодействие с ним становится достоверным сигналом для ИБ-команд. Это позволяет выявлять вредоносную активность до того, как атакующий достигнет критических ресурсов.

Сотрудничество позволит партнерам Itorex предлагать заказчикам комплекс инструментов для защиты инфраструктуры и повышения устойчивости ИТ-среды.

«Развитие партнерского канала — одно из ключевых направлений стратегии Xello. По мере расширения продуктового портфеля для нас важно продолжать последовательно укреплять присутствие решений компании на рынке. Опыт и развитая партнерская сеть Itorex помогут масштабировать эту работу, сделать продукты Xello доступнее для российских заказчиков и обеспечить их применение в новых проектах», — отметила Инна Нагимова, директор по развитию бизнеса Xello.

«Атаки становятся сложнее, а требования к защите ИТ-инфраструктуры — выше. Для Itorex важно учитывать актуальные запросы рынка и предлагать решения с понятной практической ценностью. Экспертиза и технологии Xello усиливают наши компетенции в кибербезопасности. Это открывает партнерам и их заказчикам больше возможностей для раннего выявления угроз и проактивной защиты корпоративной среды», — сказал Дмитрий Крайненко, директор по работе с вендорами Itorex.