Xello и RRC подписали дистрибьюторское соглашение

RRC стала официальным дистрибутором Xello, российского разработчика платформы для защиты бизнеса от целевых атак с помощью технологии киберобмана. Компания займется поставкой и продвижением в России флагманского продукта вендора — платформы Xello Deception.

Xello — разработчик решений класса Distributed Deception Platform (DDP). Решения подобного класса позволяют выявлять кибератаки как на раннем этапе, так и на самом критическом (горизонтальном передвижении, lateral movement) с помощью распределенных приманок и ловушек по всей сети компании. Платформа Xello Deception сегодня имеет большое количество различных типов приманок и ловушек, а также возможности по интеграции с различными инфраструктурами для формирования максимально реалистичного ложного слоя данных и активов.

«Партнерство с RRC поможет объединить усилия для реализации проектов по защите бизнеса от целевых атак. Широкий портфель партнера позволит интегрировать наш продукт в рамках проектов комплексно. Мы видим возросший интерес к новым технологиям на российском рынке информационной безопасности. И уверены, что RRC станет надежным партнером по поддержке и продвижению Xello Deception», — сказал менеджер по работе с партнерами Xello Антон Молчанов.

«Мы смотрим с большим оптимизмом на развитие компании Xello и уже не раз убедились в успешности нашего сотрудничества в продажах отечественных СЗИ. На наш взгляд, ниша систем киберобмана сегодня имеет высокий потенциал. Концепция, заложенная в основе этих продуктов для выявления кибератак, отличается от классических систем защиты. Вендор Xello реализует свои продукты исключительно в канале продаж, и это дает гарантии надежного сотрудничества с нами и нашими партнерами. В планах RRC не только передавать права на продукт нашим партнерам для реализации проектов, но и развивать свою компетенцию в помощь партнерам и вендору. На данный момент у нас запланировано обучение специалистов RRC и организация лабораторного стенда Xello Deception. Также мы планируем создать и предоставлять краткий технический курс для технических специалистов наших партнеров», — сказал Тимур Багиров, бизнес-менеджер по развитию российского направления RRC Security.

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Компания RRC основана в 1992 г. и является дистрибьютором телекоммуникационного и сетевого оборудования, устройств автоматической идентификации и сбора данных, систем информационной безопасности, инфраструктурных решений. Офисы RRC расположены в Москве и Санкт-Петербурге, продуктовый портфель компании насчитывает 60 вендоров. Партнерская база компании насчитывает более 6000 партнеров.

Xello («Кселло») — разработчик российской платформы для предотвращения целевых атак с помощью технологии киберобмана. Xello Deception выявляет сложные угрозы, не используя предварительные знания об атаке или злоумышленнике (сигнатуры, индикаторы компрометации или атак). Платформа создает слой из ложных активов и данных (сервисов, учетных записей, конфигурационных файлов, баз данных и других) по всей сети компании, что позволяет детектировать вредоносную активность на любом этапе.