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Динамичные инновации Cryptallit

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


20.11.2024 Merlion «развернул» Cryptallit 1
06.11.2024 Merlion расширяет портфель решений по защите данных 4
15.04.2024 MONT предложит партнерам решение для информационной безопасности в сегменте защиты неструктурированных данных 2

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Динамичные инновации и организации, системы, технологии, персоны:

Динамичные инновации 3 3
MONT - МОНТ 187 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 2
Softline - Софтлайн 3743 1
RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 38 1
Xello - Кселло 34 1
2domains 4 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Пассворк - Passwork 20 1
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 1
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 1
Ростех - ОПК - НацИнфоБез - Национальный центр информационной безопасности 4 1
АйТи 1519 1
Крок - Croc 1964 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
Рексофт - Reksoft 488 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
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Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 634 1
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 328 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 696 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 417 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1179 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 845 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1155 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 1
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации - чип безопасности 260 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 432 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 1
Microsoft Windows 10 1938 1
2Test Профишкаф 1 1
Secret Technologies - Secret Cloud Enterprise, SCE - Secret Cloud DRM 29 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 198 1
ИКС - Гарда ГК - Weblock - Гарда WAF - Гарда Web Application Firewal 20 1
ХИ-квадрат - XSQUARE LCDP - XSQUARE Low Code Development Platform - Xsquare Reports 28 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Microsoft Windows Server 2019 46 1
i-Sys Doctrix Platform 43 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Анастасьев Алексей 2 2
Галдобин Александр 17 1
Степанюк Михаил 81 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
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