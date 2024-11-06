Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

Merlion расширяет портфель решений по защите данных

Дистрибьютор Merlion подписал соглашение с АО «Динамичные инновации», российским разработчиком решений в области информационной безопасности, сфокусированных на защите данных. Вендор является лицензиатом ФСТЭК и ФСБ и нацелен на создание инновационных продуктов, качественно превосходящих существующие российские решения в сегменте защиты данных. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Партнерам Merlion теперь доступен программный продукт вендора – комплексное решение для превентивной защиты данных на файловых серверах и рабочих станциях пользователей, противодействующее утечкам и компрометации конфиденциальной информации – Cryptallit.

Защита данных обеспечивается стойкими алгоритмами шифрования (ГОСТ и международными), надежной аутентификацией (2FA) и управлением политиками доступа пользователей.

ПО включает два модуля защиты данных: мдуль защиты информации в сетевых папках (NSM): Cryptallit NSM – обеспечивает защиту данных в общих папках на файловых серверах от внешних атак и от привилегированных пользователей(ИТ-администраторов); модуль защиты информации на жестких дисках компьютеров (LSM) – альтернатива Bitlocker: Cryptallit LSM – российская альтернатива широко используемому во всем мире решению Microsoft Bitlocker. Cryptallit LSM позволяет осуществить бесшовную миграцию с MS Bitlocker. Шифрование данных на жестких дисках (HDD, SSD), наиболее актуально для мобильных рабочих мест.

10 вопросов, которые нужно задать перед внедрением интранета
Цифровизация

«Партнерство с АО «Динамичные инновации» – еще один важный шаг в расширении предложения для партнеров в сфере комплексных ИБ-продуктов: количество инцидентов, связанных с утечками корпоративных данных, непрерывно растет, российским компаниям нужны решения, способные их предотвращать. Со своей стороны, Merlion, как дистрибьютор, окажет поддержку деятельности АО «Динамичные инновации» через продвижение в партнерском канале», – сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем компании Merlion.

«Защита данных – приоритетная задача для многих российских предприятий сегодня. Несмотря на санкции и уход с российского рынках иностранных решений, линейка продуктов Cryptallit обеспечит не только комфортную миграцию с западных средств защиты данных сегодня, но и позволит уверенно смотреть в будущее, опираясь на передовые разработки и полное соответствие российской нормативной базе. Вместе с партнерской сетью Merlion мы сможем в кратчайшие сроки предложить и обеспечить российским предприятиям необходимую им сейчас защиту», – отметил Алексей Анастасьев, директор по развитию АО «Динамичные инновации».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Топ-7 внедрений российского ПО. Рейтинг CNews Analytics

Отрицательное обновление: В Windows можно вернуть любые уязвимости

Как упорядочить деловые коммуникации и выиграть до 20% рабочего времени

В главном репозитории проектов для языка Python затаился троян, ворующий монеты из криптокошельков

10 вопросов, которые нужно задать перед внедрением интранета

Популярный торрент-клиент 14 лет позволял заражать ПК пользователя по вине разработчиков

Конференции

CNews Awards 2024

CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра

byteoilgas_conf
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2" — флагман осени 2024

Как сделать Android-планшет полезным: приложения для работы и творчества

Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году

Показать еще

Наука

Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: