Платформа для защиты данных Xello Datacube вошла в реестр отечественного ПО

Xello, российский разработчик платформ для защиты данных и инфраструктуры, сообщает о включении Xello Datacube — платформы для организации защищенного удаленного доступа к корпоративным данным по модели «нулевого доверия» (Zero Trust) — в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили представители Xello.

Согласно приказу Министерства цифрового развития России от 4 августа 2026 г., продукт зарегистрирован в классе «Средства централизованного управления конечными устройствами».

Xello Datacube реализует новый подход к организации защищенного доступа к корпоративным данным, при котором на устройстве пользователя создается изолированное, зашифрованное и централизованно управляемое пространство. Администратор настраивает его под конкретные бизнес-задачи и контролирует доступ к инфраструктуре и данным. Файлы, созданные в защищенном пространстве, остаются внутри него: их нельзя скопировать или передать за пределы системы через мессенджеры, электронную почту и другие каналы. Такой подход позволяет снизить риски утечек, связанных как с действиями сотрудников, так и с активностью злоумышленников.

Продукт работает на базе встроенных механизмов операционной системы и не требует виртуальных машин, отдельных контейнеров или облачной инфраструктуры. Это позволяет снизить требования к вычислительным ресурсам.

«Защита на опережение — принцип, который мы в Xello последовательно развиваем. Мы работаем над тем, чтобы концепция превентивной кибербезопасности была реализована в продуктах компании. Эта логика заложена и в Xello Datacube. При его разработке мы не пошли по классическому пути, а предложили собственный подход к защите корпоративной информации. Архитектура платформы изначально построена так, чтобы данные из защищенного пространства нельзя было вывести за пределы компании. Включение Xello Datacube в реестр отечественного ПО — важный шаг в развитии продукта», — отметил Артем Ильин, руководитель направления развития бизнеса защиты данных Xello.