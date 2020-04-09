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Российская Deception-платформа Xello включена в реестр отечественного ПО

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Платформа Xello Deception внесена в Единый реестр российских программ ЭВМ и баз данных Министерства цифрового развития, связи и коммуникации РФ. Включение в реестр средств обеспечения информационной безопасности, систем мониторинга и управления состоялось согласно Приказу Минкомсвязи России от 07 апреля 2020 г.

Суть подхода Xello Deception заключается в создании альтернативной реальности для злоумышленника, попавшего в корпоративную сеть. Система создает и заманивает злоумышленника в плотную сеть ложных данных, минимизируя вероятность успеха атакующего. Решение действует после того, как традиционные средства защиты не справились, и злоумышленник проник в сеть.

Создание реалистичных систем, не зависящих от настоящей инфраструктуры, помогает обнаружить активность злоумышленников раньше, чем те нанесут серьезный ущерб организации.

«Наша технология Dexem, с помощью которой можно создать релевантное фейковое окружение, очень хорошо себя проявляет в крупных инфраструктурах компаний-заказчиков», – сказал директор Xello Александр Щетинин.

Этапы работы Xello Deception: создание приманок и ловушек; внедрение их в корпоративную сеть; введение в заблуждение злоумышленника за счет приманок и реалистичных ложных целей; обнаружение несанкционированного проникновения в сеть; своевременно реагирование на действия злоумышленников.

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