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Visum Визум
VISUM — российская компания, которая с 2015 года предоставляет комплексные решения и сервисы в области информационной безопасности для государственных организаций, операторов связи, банков и промышленных предприятий. Ключевые компетенции — тестирование на проникновение, анализ защищенности, мониторинг и расследование инцидентов ИБ, проектирование и сопровождение систем защиты информации.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|16.11.2026
|Xello и Visum заключили соглашение о стратегическом партнерстве для развития сервисов кибербезопасности 1
|27.10.2022
|Власти России потратят 1,5 млрд руб. на поиск «дыр» в государственных информсистемах 1
Visum и организации, системы, технологии, персоны:
|Xello - Кселло 43 1
|Prisma - Нейронные сети 45 1
|Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 727 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1882 1
|Zecurion - Зекурион Рус - SecurIT - Секьюрит 386 1
|Щетинин Александр 16 1
|Ульянов Владимир 162 1
|Акимов Максим 193 1
|Сычев Артем 80 1
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