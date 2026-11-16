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ИИ для работы:

CNews протестировал приложение «Битрикс24 Коворк/Код»

Сколько раз за день вы открываете сделку в CRM, ищете договор, сверяете переписку и переносите итог в задачу? Обычный ИИ-чат подскажет, что делать, но цепочку все равно проходит человек. «Битрикс24» представил приложение «Коворк/Код»:

ИИ-сотрудник учитывает контекст данных — сделки, задачи, файлы — и доводит поручения до результата. В отдельном режиме приложение создает рабочие инструменты под конкретную задачу.

CNews изучил, из чего состоит продукт, какие сценарии полезнее всего и где не обойтись без проверки человека.