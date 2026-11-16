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Xello и Visum заключили соглашение о стратегическом партнерстве для развития сервисов кибербезопасности

Xello, российский разработчик платформ для защиты данных и инфраструктуры, и Visum, системный интегратор и поставщик сервисов в области информационной безопасности (ИБ), подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Основное направление сотрудничества — создание ИБ-сервисов на базе продуктов Xello. Компании также планируют реализовывать комплексные ИБ-проекты и обмениваться профессиональным опытом. Об этом CNews сообщил представитель Xello.

Сотрудничество объединит технологическую экспертизу Xello и опыт Visum в проектировании, внедрении и сопровождении систем защиты информации. Партнеры займутся развитием сервисных предложений для решения различных задач заказчиков — от выявления угроз в ИТ-инфраструктуре до противодействия компьютерным атакам на ключевые сервисы компаний.

В 2026 г. Visum открыл экспертный центр противодействия киберугрозам ViSOC. Он специализируется на мониторинге и расследовании компьютерных атак. В числе других компетенций Visum — анализ защищенности информационных систем, построение и техническая поддержка комплексных систем защиты информации.

Xello развивает две платформы для разных направлений информационной безопасности.

Платформа Xello Prisma предназначена для защиты ИТ-инфраструктуры. В ее состав сегодня входят первая отечественная система киберобмана Xello Deception для выявления злоумышленников на ранних этапах и Xello ITDR для обнаружения атак и рисков, связанных с айдентити. В рамках Xello Prisma компания также развивает Xello EDR для защиты конечных устройств и Xello VM для инвентаризации активов и выявления уязвимостей.

Вторая платформа — Xello Datacube — защищает корпоративные данные в соответствии с принципами концепции «нулевого доверия» (Zero Trust). Платформа создает на устройстве пользователя изолированную защищенную среду, которая отделяет рабочее пространство от личного.

У Visum уже есть опыт работы с продуктами Xello: на базе системы киберобмана Xello Deception эксперты ViSOC запустили ViSOC Deception & Detection & DFIR (ViSOC D3) — сервис раннего обнаружения кибератак и реагирования на них. Он опирается на высокодостоверные сигналы и помогает выявлять человекоуправляемые атаки. Сервис дополняет классический мониторинг, основанный на корреляционной логике выявления инцидентов ИБ.

«В сфере кибербезопасности особенно важно объединять усилия компаний с разными профессиональными компетенциями. Visum привносит в партнерство более чем десятилетний практический опыт интеграции и сопровождения ИБ-проектов для государственных организаций и крупного бизнеса. Мы видим в этом сотрудничестве серьезный потенциал для создания совместных сервисных предложений по превентивной защите ИТ-инфраструктуры и корпоративных данных», — сказал Александр Щетинин, генеральный директор Xello.

«Стратегическое партнерство с Xello открывает нам новые возможности для развития сервисного направления мониторинга и реагирования на компьютерные атаки. Мы заинтересованы в создании услуг в тесном взаимодействии с командой разработчика, обладающей глубокой продуктовой и инженерной экспертизой. Такой формат работы позволит повысить эффективность наших сервисов кибербезопасности, усилив их перспективными технологиями Xello», — отметил Максим Акимов, руководитель центра противодействия киберугрозам компании Visum.

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