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InnoSTage Carmina AI

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.12.2025 Интеллектуальный помощник для автоматизации SOC от компании Innostage в реестре российского ПО 6
20.11.2025 Innostage обновила Cardinal iTDIR 1
22.10.2025 Продукты Innostage получили сертификаты совместимости с ОС РОСА Хром 12 1
21.10.2025 Innostage и «Технологии киберугроз» объявили о сотрудничестве в целях противодействия угрозам информационной безопасности 2
13.10.2025 Продукты Innostage получили сертификаты совместимости с операционной системой «Ред ОС» 1
29.04.2025 Innostage выводит на рынок ИБ-решение Innostage Cardinal TDIR 1

Публикаций - 7, упоминаний - 14

InnoSTage и организации, системы, технологии, персоны:

InnoSTage - Инностейдж 220 7
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 2
RST Cloud - Технологии киберугроз 16 2
Ред Софт - Red Soft 1236 2
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 133 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 111 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 1
Код Безопасности 812 1
Palo Alto Networks 209 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 192 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 951 5
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 985 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 926 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 325 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 672 1
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 696 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 1
Кибербезопасность - IOA - Indicator of Attack - индикатор атак 15 1
ITU - STIX - Structured Threat Information Expression 30 1
PDCA - Plan-Do-Check-Act - цикл Деминга, цикл Шухарта, принцип Деминга-Шухарта - планирование-действие-проверка-корректировка - методология принятия решения, используемая в управлении качеством 23 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1370 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 821 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 694 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 97 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
InnoSTage Cardinal TDIR - InnoSTage Cardinal Threat Detection and Incident Response 6 6
Innostage Cardinal PAM - InnoSTage PAM - InnoSTage Privileged Access Manager - In PAM 21 3
Bash - Bourne Again SHell - Unix shell 108 2
НТЦ ИТ Роса - Хром 195 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 82 2
Xello Deception 30 1
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 98 1
Microsoft 365 Copilot 248 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 199 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 149 1
Secret Technologies - Secret Cloud Enterprise, SCE - Secret Cloud DRM 29 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 1
InnoSTage - CyberYool - методология достижения киберустойчивости 12 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 1
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 138 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization - Роса Виртуализация 125 1
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 76 1
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 150 1
Радионов Никита 9 2
Олейникова Анна 13 2
Арефьев Николай 5 1
Кадомский Вячеслав 107 1
Рустамов Рустам 548 1
Тиморшин Искандер 2 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Blacklist - Чёрный список 713 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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