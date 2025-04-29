Innostage выводит на рынок ИБ-решение Innostage Cardinal TDIR

Компания Innostage разработала платформу Innostage Cardinal Threat Detection and Incident Response (TDIR), предназначенную для оптимизации потока инцидентов ИБ, управления инцидентами ИБ и повышения эффективности работы команд кибербезопасности. Решение использует машинное обучение (за счет интеграции с «виртуальным аналитиком SOC» — Innostage Carmina AI) и алгоритмические правила для выявления подозрительных активностей и быстрого реагирования на потенциальные угрозы. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Innostage Cardinal TDIR — это решение для комплексного анализа и управления инцидентами информационной безопасности, которое помогает ИБ-специалистам агрегировать информацию из различных источников, быстро получать полную информацию о событиях и инцидентах, выявлять ложные срабатывания, тем самым оптимизируя загрузку сотрудников SOC и команд кибербезопасности. Также решение обеспечивает методологическую поддержку, формируя рекомендации по обработке инцидентов ИБ, основанные на компетенциях центра противодействия киберугрозам Innostage SOC CyberART.

Функциональность решения включает в себя: агрегацию и троттлинг (оптимизация потока событий) на сотрудников SOC и команд кибербезопасности путем отсечения ложноположительных событий и формирования гибких персонализированных правил обработки поступающих инцидентов, учитывающих особенности ИТ-инфраструктуры и политик с использованием гибких алгоритмов принятия решений; автоматизацию всестороннего сбора информации о событии, его окружении и затронутых активах; формирование рекомендаций по диагностике и устранению инцидентов ИБ, основываясь на экспертизе SOC Innostage CyberART.

Эти функции помогают избежать перегрузки команды безопасности однотипными алертами. Innostage Cardinal TDIR использует «автотриаж» — автоматизированный процесс анализа и классификации событий безопасности с рекомендациями по устранению угроз на основе реального опыта SOC Innostage. Решение фильтрует потоки инцидентов, отсекая false-positive инциденты, оставляя true-positive и инциденты, требующие дополнительного изучения и обработки.

Внедрение Innostage Cardinal TDIR позволит клиентам снизить количество ложноположительных срабатываний до 30% и автоматизировать до 40% работы аналитика SOC, высвобождая ресурсы команды ИБ для более важных задач. Система может адаптироваться под любую инфраструктуру и поддерживаться клиентом самостоятельно.