Продукты Innostage получили сертификаты совместимости с ОС РОСА Хром 12

Компании РОСА и Innostage протестировали совместное решение для обеспечения информационной безопасности, мониторинга и своевременного обнаружения угроз. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Решения для построения процесса обнаружения и реагирования на киберугрозы Innostage Cardinal TDIR, интеллектуальный ИИ помощник для автоматизации работы SOC-аналитиков Innostage Carmina AI и продукт для автоматизации ключевых процессов управления киберустойчивостью Innostage Cardinal Platform получили сертификаты совместимости с операционными системами «РОСА Хром 12 Сервер» и «РОСА Хром 12 Сервер ФСТЭК». Сертификаты выданы на основании совместных испытаний, проведенных специалистами компаний Innostage и РОСА.

Для клиентов это означает уверенность, в том, что решения Innostage отвечают требованиям регуляторов и отраслевым стандартам, снижение зависимости от зарубежных решений и поддержка отечественной импортонезависимости, а также работоспособность решений в экосистеме инфраструктуры заказчика.

Никита Радионов, заместитель директора по продуктовому развитию, Innostage: «Совместимость с операционной системой РОСА — это новый шаг в развитии нашей экосистемы решений. Мы создаем продукты и адаптируем их под требования инфраструктуры клиентов».

Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА: «Мы строим экосистему, в которой операционные системы, средства виртуализации, управления доменами и инфраструктурой работают как единое целое. Партнерство с Innostage усиливает эту экосистему — теперь заказчики получают комплексное и проверенное решение для обеспечения киберустойчивости и соответствия требованиям безопасности. Такие интеграции показывают, что отечественные ИТ-платформы способны полностью закрыть потребности бизнеса и госсектора без зависимости от зарубежных технологий».

