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Bash Bourne Again SHell Unix shell
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|26.09.2019
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Сбербанк инвестировал в сервис по аренде площадок для мероприятий Bash Today
Сервис по аренде площадок для мероприятий Bash Today привлек инвестиции от Сбербанка и группы бизнес-ангелов. Bash Today — выпускник первого русско-американского акселератора Сбербанка и 500 Startups. Сделка стала первой конверт
|06.10.2014
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Check Point обновила свою систему IPS для защиты от уязвимости ShellShock
nt Software Technologies обновила свою систему IPS для защиты от уязвимости GNU Bourne Again Shell (Bash) ShellShock, помогая сохранить целостность данных своих клиентов. Об этом CNews сообщили
|03.10.2014
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Trend Micro предлагает бесплатные средства защиты от угрозы Shellshock
ерверов, а также веб-пользователей, работающих на платформах Mac OSX и Linux, от угрозы Shellshock (Bash Bug). Данная уязвимость может оказать негативное влияние на работу около полумиллиарда в
|30.09.2014
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Злоумышленники используют уязвимость ShellShock
Shock была обнаружена на прошлой неделе. Она присутствует во всех версиях командного интерпретатора Bash, который используется в различных дистрибутивах и модификациях Linux, Unix, Apple OS X и
|25.09.2014
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В Linux и Unix найдена масштабная многолетняя «дыра»
Новая уязвимость в командной оболочке Bash существует много лет и может привести к более серьезным последствиям по сравнению с уязв
|12.02.2009
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"Shellshock 2: Кровавый след" в продаже
Компания «Новый Диск» сообщает о поступлении в продажу игры «Shellshock 2: Кровавый след».Даже опытные вьетнамские бойцы не знают о том, что происходит в глубине джунглей Камбоджи. На небольших полянах посреди густых зарослей и лиан затеряны небольшие де
|30.01.2009
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"Shellshock 2: Кровавый след" в печати
Компания «Новый Диск» сообщает о том, что игра «Shellshock 2: Кровавый след» ушла в печать. Диск появится в продаже 12 февраля 2009 г.Даже опытные вьетнамские бойцы не знают о том, что происходит в глубине джунглей Камбоджи. На небольших пол
|30.09.2008
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Shellshock 2, дата релиза
Компания Eidos Interactive обьявила дату релиза шутера Shellshock 2: Blood Trails. Игра должна выйти уже к Рождеству этого года. Поддерживаемые платформы: PC, Xbox 360 и PS3. Продолжение знаменитого проекта возвращает игроков в Индокитай. Горящий н
Bash и организации, системы, технологии, персоны:
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