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Bash Bourne Again SHell Unix shell

Bash - Bourne Again SHell - Unix shell

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.09.2019 Сбербанк инвестировал в сервис по аренде площадок для мероприятий Bash Today

Сервис по аренде площадок для мероприятий Bash Today привлек инвестиции от Сбербанка и группы бизнес-ангелов. Bash Today — выпускник первого русско-американского акселератора Сбербанка и 500 Startups. Сделка стала первой конверт
06.10.2014 Check Point обновила свою систему IPS для защиты от уязвимости ShellShock

nt Software Technologies обновила свою систему IPS для защиты от уязвимости GNU Bourne Again Shell (Bash) ShellShock, помогая сохранить целостность данных своих клиентов. Об этом CNews сообщили
03.10.2014 Trend Micro предлагает бесплатные средства защиты от угрозы Shellshock

ерверов, а также веб-пользователей, работающих на платформах Mac OSX и Linux, от угрозы Shellshock (Bash Bug). Данная уязвимость может оказать негативное влияние на работу около полумиллиарда в
30.09.2014 Злоумышленники используют уязвимость ShellShock

Shock была обнаружена на прошлой неделе. Она присутствует во всех версиях командного интерпретатора Bash, который используется в различных дистрибутивах и модификациях Linux, Unix, Apple OS X и
25.09.2014 В Linux и Unix найдена масштабная многолетняя «дыра»

Новая уязвимость в командной оболочке Bash существует много лет и может привести к более серьезным последствиям по сравнению с уязв
12.02.2009 "Shellshock 2: Кровавый след" в продаже

Компания «Новый Диск» сообщает о поступлении в продажу игры «Shellshock 2: Кровавый след».Даже опытные вьетнамские бойцы не знают о том, что происходит в глубине джунглей Камбоджи. На небольших полянах посреди густых зарослей и лиан затеряны небольшие де
30.01.2009 "Shellshock 2: Кровавый след" в печати

Компания «Новый Диск» сообщает о том, что игра «Shellshock 2: Кровавый след» ушла в печать. Диск появится в продаже 12 февраля 2009 г.Даже опытные вьетнамские бойцы не знают о том, что происходит в глубине джунглей Камбоджи. На небольших пол
30.09.2008 Shellshock 2, дата релиза

Компания Eidos Interactive обьявила дату релиза шутера Shellshock 2: Blood Trails. Игра должна выйти уже к Рождеству этого года. Поддерживаемые платформы: PC, Xbox 360 и PS3. Продолжение знаменитого проекта возвращает игроков в Индокитай. Горящий н

Публикаций - 108, упоминаний - 124

Bash и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25699 27
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1682 20
Microsoft Corporation - GitHub 1056 14
Canonical 220 9
Dr.Web - Доктор Веб 1293 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1736 7
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 7
Google LLC 12610 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5593 6
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1083 5
Oracle Corporation 7057 5
Trend Micro 648 5
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 912 4
X Corp - Twitter 2929 4
Yandex - Яндекс 9109 4
Apple Inc 13074 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1318 4
Check Point Software Technologies 823 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 936 4
Telegram Group 2886 4
Red Hat 1376 4
Nginx - Энджайникс 201 4
Alibaba Group 471 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 316 3
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 173 3
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 587 3
OpenAI 496 2
Foxconn - Linksys 109 2
Qualys 72 2
InnoSTage - Инностейдж 215 2
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 277 2
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 63 2
Новый диск 962 2
Basis - Базис - СП Облачная платформа 86 2
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 214 2
Samsung Electronics 11005 2
Ростелеком 10863 2
Broadcom - VMware 2594 2
Cisco Systems 5352 2
Amazon Inc - Amazon.com 3254 2
Royal Dutch Shell - Шелл 232 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1707 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8755 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3131 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1499 2
Альфа-Банк 1965 2
Tesla Motors 454 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 206 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 1
Airbnb 100 1
Флибуста 34 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 33 1
Сбер - Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 14 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
United Airlines - авиакомпания 95 1
Sony Entertainment 10 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 720 1
Windstream 2 1
The Home Depot Inc 66 1
Neiman Marcus 11 1
Почта России ПАО 2343 1
Газпром ПАО 1482 1
Связной ГК 1399 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 611 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 65 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1052 1
Visa International 1990 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 266 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 523 1
Северсталь ПАО - Severstal 618 1
Роснефть НК - нефтяная компания 557 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1199 1
ПСБ - Промсвязьбанк 955 1
Совкомбанк ПАО 315 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 540 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
ФосАгро 172 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5571 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3615 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5599 4
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 142 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5929 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3185 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 274 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1674 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13649 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 181 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 1
Транспортная дирекция Олимпийских игр АНО - Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 11 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 408 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 203 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3571 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3830 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6509 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5396 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2311 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4930 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2327 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3410 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1589 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 259 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
OWASP - Open Web Application Security Project 139 1
Apache Software Foundation - ASF 227 1
OSI - Open Source Initiative 79 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1512 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34403 72
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WSL - Windows Subsystem for Linux 60 11
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Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3285 10
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2719 9
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 643 9
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 492 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21779 9
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5087 9
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3090 9
Linux OS 11432 60
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5636 45
Microsoft Windows 16802 39
Python - высокоуровневый язык программирования 1263 22
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1000 22
Microsoft Windows 10 1932 16
Microsoft Windows PowerShell 246 13
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1670 12
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 257 12
Google Android 15164 11
Linux - Debian GNU 563 10
Apple macOS 2392 10
Ruby - Язык программирования 161 9
JavaScript - JS - язык программирования 1400 9
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 360 9
Docker - Платформа распределённых приложений 526 9
Microsoft Azure 1516 8
Oracle Java - язык программирования 3451 8
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1706 7
Shodan - поисковые системы для Интернета вещей 33 7
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 241 7
Kali Linux - GNU/Linux-LiveCD 27 7
C/C++ - Язык программирования 884 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1721 6
Apache HTTP Server - Apache Web Server 624 6
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 164 5
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 155 5
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 57 5
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 358 5
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 665 5
WordPress Foundation - WordPress 250 5
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 4
OpenAI - ChatGPT 688 4
Apple iOS 8541 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3100 4
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 570 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 704 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1777 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2035 4
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 476 4
Зайцев Михаил 341 7
Мельникова Анастасия 439 5
Satya Nadella - Сатья Наделла 223 5
Лямин Александр 75 3
Ковалев Александр 165 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
Навальный Алексей 63 2
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 2
Chazelas Stephane - Чазелас Стефан 2 2
Новиков Иван 10 2
Нагибин Дмитрий 8 2
Павлов Никита 143 2
Кирюхин Дмитрий 86 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 1
Новиков Алексей 66 1
Сачков Илья 126 1
Хайрук Сергей 27 1
Гинятуллин Роман 61 1
Гвоздев Дмитрий 144 1
Наместников Юрий 40 1
Бугаев Александр 6 1
Горобченко Андрей 1 1
Ключников Михаил 20 1
Якимов Николай 1 1
Евдокимов Дмитрий 29 1
Евсеенков Олег 5 1
Родюков Павел 1 1
Ormandy Tavis - Орманди Тевис 12 1
Valasek Chris - Крис Валасек 12 1
Тюрин Алексей 17 1
Баранов Денис 24 1
Sintonen Harry - Синтонен Гарри 4 1
Houdini Harry - Гудини Гарри 4 1
Колодкин Ефим 1 1
Назаров Егор 8 1
Габани Родион 1 1
Cashdollar Larry - Кэшдоллар Ларри 2 1
Miller Charles - Миллер Чарли 22 1
Fitzgerald Joe - Фицджеральд Джо 10 1
Dor Dorit - Дор Дорит 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 164743 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54474 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18974 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47315 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1214 3
США - Вашингтон - Сиэтл 406 2
Камбоджа - Королевство 156 2
Европа 24907 2
Азия - Азиатский регион 5888 2
Япония 13762 2
Россия - СФО - Новосибирск 4845 2
Китай - Тайвань 4232 2
Индонезия - Республика 1050 2
Украина 7906 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1125 2
Иран - Исламская Республика Иран 1153 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 729 1
Россия - ДФО - Магаданская область 528 1
Словакия - Словацкая Республика 481 1
Великобритания - Ливерпуль 22 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 591 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 630 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Австралия - Мельбурн 114 1
Италия - Рим 208 1
США - Джорджия - Атланта 263 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 779 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Швеция - Королевство 3772 1
Финляндия - Финляндская Республика 3691 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19392 1
Индия - Bharat 5840 1
Америка - Американский регион 2204 1
Канада 5059 1
Германия - Федеративная Республика 13157 1
Африка - Африканский регион 3631 1
Ближний Восток 3138 1
Франция - Французская Республика 8139 1
Великобритания - Лондон 2427 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14765 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1368 17
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