Система Secret Cloud Enterprise от «Сикрет Технолоджис» и СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт» прошли испытания на совместимость

Компания «Сикрет Технолоджис», российский разработчик решений в области информационной безопасности, завершила проверку совместимости системы Secret Cloud Enterprise и импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase от компании «Диасофт». Тестовые испытания подтвердили совместимость решений вендоров, высокие показатели производительности и надежности при интеграции системы Secret Cloud Enterprise и СУБД Digital Q.DataBase. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Леонид Варламов, заместитель генерального директора по развитию продуктов собственной разработки ООО «Сикрет Технолоджис»: «Secret Cloud Enterprise – это система защищенного обмена и совместной работы с файлами, поэтому к СУБД предъявляются высокие требования в части безопасности и отказоустойчивости. Проверка совместимости Secret Cloud Enterprise и СУБД Digital Q.DataBase от «Диасофт» проводилась в несколько этапов. Комплексный подход к тестовым испытаниям позволил полностью убедиться в корректности работы, производительности и безопасности решений при использовании в реальных условиях».

Тестовые испытания проводились по следующим параметрам:

– Производительность и масштабируемость: проверка скорости обработки запросов при увеличении нагрузки; измерение времени отклика системы при работе с большими объемами данных; оценка способности СУБД справляться с параллельными запросами от множества пользователей.

– Надежность и стабильность: имитация сбоев в системе для проверки устойчивости СУБД; тестирование восстановления данных после отказов; мониторинг системы на предмет возникновения ошибок и их устранение.

– Безопасность данных: оценка интеграции с механизмами безопасности VDR Secret Cloud Enterprise; проверка шифрования данных и управления правами доступа; тестирование защиты от несанкционированного доступа и утечек данных.

– Совместимость и интеграция: тестирование корректной работы СУБД с API и внешними сервисами VDR Secret Cloud Enterprise; оценка легкости внедрения и администрирования в различных средах.

Николай Афонычев, руководитель направления ИБ, управление продаж компании «Диасофт»: «Совместно с технологическими партнерами мы регулярно проводим тестовые испытания импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase для оценки ее совместимости с различными решениями других вендоров. По итогам испытаний, проведенных «Сикрет Технолоджис», мы можем предложить организациям использование Secret Cloud Enterprise в интеграции с Digital Q.DataBase для комплексного решения задач защищенного хранения, обмена и совместной работы с файлами».

Secret Cloud Enterprise и Digital Q.DataBase сертифицированы ФСТЭК по четвертому уровню доверия. Таким образом, они могут использоваться в значимых объектах критической информационной инфраструктуры, государственных информационных системах, автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами и других системах первого класса защищенности.