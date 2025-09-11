Secret Technologies объявляет о выпуске обновления 2025.2.1 семейства продуктов Secret Cloud

Компания Secret Technologies представила обновление защищенного файлового сервиса Secret Cloud, включающее решения Secret Cloud Enterprise и Secret Cloud DRM. Новый релиз 2025.2.1 ориентирован на повышение безопасности и прозрачности работы с корпоративными данными, а также на оптимизацию бизнес-процессов для организаций различного масштаба. Об этом CNews сообщили представители Secret Technologies.

Ключевые нововведения релиза 2025.2.1

Двойная аутентификация: поддерживается одновременная работа двух режимов входа: локальная — с помощью логина и пароля, заведенных в самой системе, и сквозная — через протокол SSO и корпоративный аккаунт. Это решение позволяет компаниям, использующим разные методы аутентификации, настроить систему с учетом своих потребностей без ухудшения пользовательского опыта и дополнительных затрат для администрирования.

Отчет об активности пользователей: теперь администраторы получают доступ к информации о дате последней аутентификации сотрудников и могут экспортировать отчеты для внутреннего анализа. Это помогает контролировать доступ и своевременно выявлять неактивные учетные записи.

Автоматическое закрытие окна веб-редактора: при удалении файла его владельцем у всех участников работы с документом автоматически закрывается окно редактирования. Это предотвращает ошибки и снижает риск потери данных при совместной работе.

Технические улучшения: перевели WebDav на новую версию протокола – теперь подключать систему как папку станет комфортнее.

Надежность и качество: в ходе подготовки релиза устранено 26 ошибок по запросам от корпоративных клиентов. Разработано более 1000 автоматизированных тестов, что позволило существенно повысить стабильность работы системы в новых версиях.

Бизнес-выгоды для клиентов

Компании, использующие Secret Cloud, получают инструменты для прозрачного контроля доступа, интеграции с корпоративными учетными системами, повышения безопасности совместной работы и снижения операционных рисков. Новые функции помогают управлять данными и процессами более эффективно.

Планы развития

Следующие несколько внутренних релизов системы до конца 2025 г. планируется посвятить реализации микросервисной архитектуры, рефакторингу ряда важных функций, а также повышению безопасности и производительности.

«На протяжении 2025 г. мы активно работали над повышением стабильности и производительности системы. Могу с уверенностью сказать, что сейчас продукт отвечает высоким требованиям российского рынка и заслуживает доверия как одно из наиболее надежных и эффективных решений. При этом мы не останавливаемся на достигнутом, и в ближайшие месяцы планируем реализовать ряд существенных улучшений продукта, к которым готовились ранее», — отметил Леонид Варламов, заместитель генерального директора по развитию продуктов в Secret Technologies.