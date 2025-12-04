Innostage выбрала Secret Cloud DRM для защиты корпоративных данных

Secret Technologies реализовала проект по внедрению системы защищённого обмена файлами и совместной работы Secret Cloud DRM для компании Innostage. В рамках кейса была выполнена интеграция сервиса с основными ИТ- и ИБ-решениями: службой каталогов, корпоративной почтовой системой, SIEM, песочницей, а также со средствами антивирусной и сетевой защиты.

Ключевым критерием выбора Secret Cloud DRM для Innostage стала высокая степень информационной безопасности платформы, подтверждённая независимыми аудитами и опытом реализации сложных интеграционных проектов. Решение Secret Technologies позволило обеспечить соответствие корпоративным стандартам защиты информации и учесть индивидуальные требования крупного заказчика. Дополнительно, в планах компании Secret Technologies — включение решения Secret Cloud DRM в программу открытых кибериспытаний для демонстрации устойчивости продукта к внешним атакам и повышения доверия со стороны рынка.

Проект предусматривал: bнтеграцию с базовой ИТ-инфраструктурой; заимодействие с SIEM (MP SIEM) и песочницей PT Sandbox; cвязку с Application Firewall (PT AF) и антивирусом (KSC); использование решения «Алладин 2FA» для реализации двухфакторной аутентификации пользователей на фронте.

В рамках проекта для Innostage были задействованы ключевые модули платформы Secret Cloud DRM, обеспечивающие комплексную защиту и удобство работы с корпоративными данными: базовый сервер Secret Cloud DRM обеспечивает централизованное управление доступом к защищённым файлам, контроль жизненного цикла документов и их хранение в зашифрованном виде; модуль веб-пользователей позволяет сотрудникам и клиентам Innostage получать защищённый доступ к необходимым документам из любого места через интуитивно понятный веб-интерфейс. Пользователи могут производить поиск, загрузку и совместное редактирование файлов, не устанавливая дополнительное ПО; коннекторы систем безопасности обеспечивают интеграцию Secret Cloud DRM с внешними решениями защиты: SIEM, песочницей, антивирусами и сетевыми экранами. Это позволяет в реальном времени анализировать действия пользователей, выявлять аномалии и автоматически реагировать на возможные инциденты безопасности; коннектор к онлайн-редактору предоставляет безопасные инструменты для совместной работы над документами непосредственно в защищённой среде, поддерживая основные форматы офисных файлов. Это позволяет сотрудникам совместно вносить правки и комментировать документы без риска утечки данных.

Дополнительно запланировано внедрение модуля «Метки безопасности» (мандатное разграничение доступа). Он обеспечивает детализированное разграничение прав пользователей и групп на чтение, редактирование и скачивание документов с помощью мандатных политик доступа. Мандатное разграничение предполагает присвоение меток безопасности как файлам, так и пользователям или их группам, что позволяет каждому сотруднику работать только с теми документами, которые соответствуют его должностным обязанностям. Такая гибкая настройка учитывает особенности работы подразделений компании и позволит централизованно управлять разрешениями, существенно снижая риск несанкционированного доступа к информации.

«Innostage завершила внедрение современного российского решения Secret Cloud DRM от компании Secret Technologies, усилив защиту данных и обеспечив соответствие высоким требованиям в области информационной безопасности. В рамках импортозамещения предыдущее зарубежное решение было заменено на отечественный продукт, функционально подходящий для наших процессов и интеграции в действующую инфраструктуру. Выбор Secret Cloud DRM обусловлен рядом преимуществ, включая эффективное шифрование данных, удобную систему разграничения прав доступа и возможность интеграции с отечественными средствами защиты информации. Продукт показал отличные результаты в обеспечении надёжной защиты данных и повышении общей устойчивости инфраструктуры нашей компании. Благодаря Secret Cloud DRM сотрудники компании получили возможность безопасно обмениваться большими объёмами файлов с клиентами и партнёрами, что особенно актуально в условиях роста цифровизации бизнеса. Улучшенный мониторинг действий пользователей позволил внутренней службе информационной безопасности полностью контролировать процессы обмена данными и оперативно пресекать любые попытки несанкционированного доступа. Внедрение Secret Cloud DRM продемонстрировало значительные преимущества, включая снижение временных издержек на обработку запросов и повышение удовлетворённости клиентов качеством предоставляемых услуг. Компания благодарит Secret Technologies за качественный продукт, способствующий укреплению цифровой безопасности и надёжности бизнес-процессов», — сказал ИТ-директор компании Innostage Тимур Кушарев.