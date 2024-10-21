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Secret Technologies выпустила новую версию Secret Cloud Enterprise

Компания Secret Technologies выпустила новую версию Secret Cloud Enterprise (SCE) – продукта для защищенного обмена и совместной работы с файлами.

В новой версии добавлена сквозная аутентификация пользователей через Keycloak, чтобы пользователи и администраторы могли авторизоваться в SCE и на других корпоративных сайтах с одной и той же учётной записью без необходимости повторного ввода логина и пароля.

В части администрирования сквозная аутентификации позволяет сотрудникам службы безопасности стандартизировать политики безопасности для проверки и анализа данных, а также использовать единую панель управления для получения данных и отслеживания внештатных ситуаций, например, когда под одним аккаунтом пытаются зайти много раз.

В релизе появилась возможность разделять пользователей и администраторов по разным предприятиям, входящим в одну группу компаний, на базе одной инсталляции SCE. Это не только экономит ресурсы на установку и обслуживание отдельных систем, но и позволяет гибко настраивать обмен информацией между разными частями организации. Функция также позволит сервис-провайдерами обслуживать множество клиентов на единой платформе, обеспечивая при этом полное разграничение данных и настроек для каждого клиента.

Также теперь возможна интеграция со службами каталога SambaDC, FreeIPA и AldPRO и в роли провайдеров пользователей, помимо Active Directory, что позволит работать с импортозамещенным окружением.

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Режим мониторинга в новой версии SCE для этапов автоматических проверок позволит записать результат проверки в журнал для изучения возможного инцидента администратором. Например, загрузка чувствительной информации в аккаунт пользователя не блокирует продолжение работы с документом, но при его передаче другим пользователям могут быть настроены более строгие правила с попаданием документа в карантин для ручной верификации.

Добавлена возможность подключения раздела «Мои файлы» пользователя как отдельного сетевого диска по протоколу WebDav. Это позволяет работать со своими файлами в интерфейсе проводника, при этом файлы синхронизируются в SCE. Также для документов, редактируемых через WevDav, предусмотрена поддержка версионирования.

«В версии Secret Cloud Enterprise 2024.2. мы постарались реализовать самые актуальные возможности на основе Java 17, которые помогут увеличить продуктивность пользования системы для защищенного файлообмена как для рядовых пользователей, так и администраторов системы», – сказал Леонид Варламов, заместитель генерального директора по развитию продуктов «Сикрет Технолоджис».

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