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F6 Malware Detonation Platform интегрирована с файловым сервисом Secret Cloud Enterprise

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, и компания Secret Technologies, предоставляющая услуги и решения в области ИТ и информационной безопасности, объявляют о технологической интеграции модуля F6 Malware Detonation Platform с защищенным корпоративным файловым сервисом Secret Cloud Enterprise. Об этом CNews сообщили представители F6.

Secret Cloud Enterprise — комплексное решение для совместной работы и управления файлами, полностью российская разработка, соответствующая требованиям защиты данных для КИИ. Продукт позволяет создать пространство для обмена файлами и совместного редактирования документов с использованием расширенных функций как внутри контура компании, так и с внешними контрагентами и партнерами.

«Песочница» (Sandbox) Malware Detonation Platform решения F6 Managed XDR принудительно вскрывает и проверяет потенциально опасные файлы и ссылки в изолированной виртуальной среде. Так, MDP защищает корпоративную почту, серверы, рабочие станции и сетевой трафик компании от всех типов современных киберугроз и ВПО: стилеров, кейлоггеров, вирусов и шифровальщиков, минимизирует риски утечек данных.

Интеграция решений с использованием API обеспечивает автоматическую проверку файлов на наличие вредоносного кода и предотвращает распространение угроз при файловом обмене. Данные передаются в F6 MDP для анализа и «принудительной детонации» через имитацию действий реального пользователя. Файл, признанный вредоносным, блокируется, а ИБ-команда получает подробный отчет.

«Secret Cloud Enterprise — это не просто файловый сервис, а полноценная защищенная среда для корпоративной работы с данными. Мы изначально закладывали в архитектуру продукта возможность глубокой интеграции с другими решениями анализа угроз. Подключение «песочницы» через API позволяет нам автоматически проверять каждый загружаемый файл в изолированной среде — без участия пользователя и без задержек в бизнес-процессах. Это усиливает и без того многоуровневую защиту платформы и особенно важно для заказчиков, выполняющих требования КИИ», – сказал Леонид Варламов, заместитель генерального директора по развитию продуктов собственной разработки компании Secret Technologies.

«Соответствие стандартам и детальное описание API позволяют нашей песочнице легко встраиваться в системы различных поставщиков. Взаимодействие с Secret Cloud Enterprise предоставляет пользователям значительное преимущество, обеспечивая загрузку, хранение и скачивание файлов в условиях надежной защиты», – сказал Даниил Николаев, ведущий пресейл-инженер департамента технологического сопровождения проектов компании F6.

Модуль Malware Detonation Platform является частью F6 Managed XDR, комплексного решения, которое позволяет реализовать полный цикл киберзащиты, объединяя возможности классического SOC – от мониторинга и анализа угроз до оперативного реагирования на инциденты. DataMask и комплексное решение для управления медиаконтентом VideoAnalyzer.

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